Надаль — трехкратный в Нью-Йорке
Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона — 6:3, 6:3, 6:4.
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Видимо, что-то случилось...
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Рафаэль Надаль, 15-кратный победитель мэйджоров, конечно, был железным фаворитом в этом финале. Едва ли
Путь южноафриканца к финалу был
О шансах Надаля до старта турнира говорили с осторожностью. В самом деле, как можно считать главным претендентом на титул человека, который на двух подготовительных турнирах проигрывал Денису Шаповалову и Нику Кирьосу? Но тем и замечателен Рафаэль, что умеет прибавлять именно тогда, когда это нужно. Путь майоркинца к финалу в
Именитый американский специалист, тренер и комментатор, Брэд Гилберт именно на основании предыдущих матчей предсказывал, что Надаль включится на полную мощность после первого брейка. Так в итоге и получилось.
Первые геймы оказались очень напряженными. Причем первый «сеяный» сви брал с легкостью, а на подаче Андерсона — вот парадокс — неизменно завязывалась упорная борьба с большим количеством «ровно». По истечении 35 минут игры счет был только 3:2. «Брейкануть» южноамериканца Надалю в итоге удалось в седьмом гейме. И в самом деле, потом он заиграл еще увереннее, еще стремительнее, и взял пять геймов подряд. Стартовый сет он завершил вторым брейком. Еще по одному решали судьбу второй и третьей партий. За весь турнир южноафриканец проиграл на своей подаче лишь на один гейм больше, чем за финал — 5 против 4.
Вообще же, по большому счету, дебютант финалов мэйджоров мало что смог показать в воскресном поединке. Кроме всего 10 эйсов (в среднем на турнире у него бывало 19) и серии громких «Come on!», раздававшихся с его стороны после каждого удачного действия. Гилберт называл высокий процент реализации
Испанец здорово играл на первом мяче, без стеснения пробивал по линиям, ловил высокого соперника на противоходе. Он заработал 30 активно выигранных очков при всего 11 невынужденных ошибках. Удивительно, что в финальном поединке Надаль 16 раз выходил к сетке и завоевал 16 очков. Потрясающая статистика! Символично, что и свой второй матчбол Рафаэль реализовал именно выходом с подачи к сетке.
Надаль завоевал свой третий титул на US Open и первый с 2013 года и стал 16-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» вообще. Кроме десяти титулов на Roland Garros, в его активе также значатся две на Уимблдоне и одна в Австралии. А этот триумф в
Его победы на грунте
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