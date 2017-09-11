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11 сентября 2017, 10:27 | Теннис | Спорт-Экспресс

Надаль — трехкратный в Нью-Йорке

Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона — 6:3, 6:3, 6:4.

Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open переиграв в финале Кевина Андерсона — 6:3 6:3 6:4. Увеличить
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© AFP 2017

Рафаэль Надаль, 15-кратный победитель мэйджоров, конечно, был железным фаворитом в этом финале. Едва ли кто-то всерьез и без оговорок был готов отдать предпочтение Кевину Андерсону, в 31 год впервые добравшемуся до титульной встречи на турнире «Большого шлема».

Путь южноафриканца к финалу был чем-то вроде подарка — от Энди Маррэя, снявшегося с Открытого чемпионата США до его начала, от Саши Зверева и Марина Чилича, выбывших из борьбы на ранних стадиях, и от всех соперников, не справившихся с пушечными подачами двухметрового гиганта.

О шансах Надаля до старта турнира говорили с осторожностью. В самом деле, как можно считать главным претендентом на титул человека, который на двух подготовительных турнирах проигрывал Денису Шаповалову и Нику Кирьосу? Но тем и замечателен Рафаэль, что умеет прибавлять именно тогда, когда это нужно. Путь майоркинца к финалу в Нью-Йорке не был гладким. Особенно если сравнить его с мощным накатом на Roland Garros, где шансов у его соперников не было вообще. Тут же у Надаля порой возникали сложности.

Именитый американский специалист, тренер и комментатор, Брэд Гилберт именно на основании предыдущих матчей предсказывал, что Надаль включится на полную мощность после первого брейка. Так в итоге и получилось.

Первые геймы оказались очень напряженными. Причем первый «сеяный» сви брал с легкостью, а на подаче Андерсона — вот парадокс — неизменно завязывалась упорная борьба с большим количеством «ровно». По истечении 35 минут игры счет был только 3:2. «Брейкануть» южноамериканца Надалю в итоге удалось в седьмом гейме. И в самом деле, потом он заиграл еще увереннее, еще стремительнее, и взял пять геймов подряд. Стартовый сет он завершил вторым брейком. Еще по одному решали судьбу второй и третьей партий. За весь турнир южноафриканец проиграл на своей подаче лишь на один гейм больше, чем за финал — 5 против 4.

Вообще же, по большому счету, дебютант финалов мэйджоров мало что смог показать в воскресном поединке. Кроме всего 10 эйсов (в среднем на турнире у него бывало 19) и серии громких «Come on!», раздававшихся с его стороны после каждого удачного действия. Гилберт называл высокий процент реализации брейк-пойнтов ключом к победе для Андерсона, но дело в том, что и реализовывать ему в финале было нечего — Надаль не дал оппоненту ни единого шанса.

Испанец здорово играл на первом мяче, без стеснения пробивал по линиям, ловил высокого соперника на противоходе. Он заработал 30 активно выигранных очков при всего 11 невынужденных ошибках. Удивительно, что в финальном поединке Надаль 16 раз выходил к сетке и завоевал 16 очков. Потрясающая статистика! Символично, что и свой второй матчбол Рафаэль реализовал именно выходом с подачи к сетке.

Надаль завоевал свой третий титул на US Open и первый с 2013 года и стал 16-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» вообще. Кроме десяти титулов на Roland Garros, в его активе также значатся две на Уимблдоне и одна в Австралии. А этот триумф в Нью-Йорке еще очень важен для Надаля со статусной точки зрения.

Его победы на грунте давным-давно воспринимаются как сами собой разумеющиеся, и свои последние 12 турниров испанец выиграл именно на земле. На быстром же покрытии Рафаэль в последний раз брал трофей почти четыре года назад — в Дохе на старте сезона-2014. И успех на нынешнем Открытом чемпионате США — это именно то, что нужно было Надалю, чтобы снова заявить миру: он великий чемпион с огромным спектром достижений и на данный момент является лидером мужского тенниса вовсе не по стечению обстоятельств.
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Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open

Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал чемпионский титул на Открытом первенстве США, обыграв в трёх сетах южноафриканца Кевина Андерсона, — 6/3, 6/3, 6/4.
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