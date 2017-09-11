Рафаэль Надаль, 15-кратный победитель мэйджоров, конечно, был железным фаворитом в этом финале. Едва ли кто-то всерьез и без оговорок был готов отдать предпочтение Кевину Андерсону, в 31 год впервые добравшемуся до титульной встречи на турнире «Большого шлема».

Путь южноафриканца к финалу был чем-то вроде подарка — от Энди Маррэя, снявшегося с Открытого чемпионата США до его начала, от Саши Зверева и Марина Чилича, выбывших из борьбы на ранних стадиях, и от всех соперников, не справившихся с пушечными подачами двухметрового гиганта.

О шансах Надаля до старта турнира говорили с осторожностью. В самом деле, как можно считать главным претендентом на титул человека, который на двух подготовительных турнирах проигрывал Денису Шаповалову и Нику Кирьосу? Но тем и замечателен Рафаэль, что умеет прибавлять именно тогда, когда это нужно. Путь майоркинца к финалу в Нью-Йорке не был гладким. Особенно если сравнить его с мощным накатом на Roland Garros, где шансов у его соперников не было вообще. Тут же у Надаля порой возникали сложности.

Именитый американский специалист, тренер и комментатор, Брэд Гилберт именно на основании предыдущих матчей предсказывал, что Надаль включится на полную мощность после первого брейка. Так в итоге и получилось.

Первые геймы оказались очень напряженными. Причем первый «сеяный» сви брал с легкостью, а на подаче Андерсона — вот парадокс — неизменно завязывалась упорная борьба с большим количеством «ровно». По истечении 35 минут игры счет был только 3:2. «Брейкануть» южноамериканца Надалю в итоге удалось в седьмом гейме. И в самом деле, потом он заиграл еще увереннее, еще стремительнее, и взял пять геймов подряд. Стартовый сет он завершил вторым брейком. Еще по одному решали судьбу второй и третьей партий. За весь турнир южноафриканец проиграл на своей подаче лишь на один гейм больше, чем за финал — 5 против 4.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">In one hour, <a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> wins the opening set of the <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> men's final vs Anderson! <a href="https://twitter.com/MBUSA">@MBUSA</a> <a href="https://t.co/JqQNxhxNea">pic.twitter.com/JqQNxhxNea</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/906992688498483200">10 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вообще же, по большому счету, дебютант финалов мэйджоров мало что смог показать в воскресном поединке. Кроме всего 10 эйсов (в среднем на турнире у него бывало 19) и серии громких «Come on!», раздававшихся с его стороны после каждого удачного действия. Гилберт называл высокий процент реализации брейк-пойнтов ключом к победе для Андерсона, но дело в том, что и реализовывать ему в финале было нечего — Надаль не дал оппоненту ни единого шанса.

Испанец здорово играл на первом мяче, без стеснения пробивал по линиям, ловил высокого соперника на противоходе. Он заработал 30 активно выигранных очков при всего 11 невынужденных ошибках. Удивительно, что в финальном поединке Надаль 16 раз выходил к сетке и завоевал 16 очков. Потрясающая статистика! Символично, что и свой второй матчбол Рафаэль реализовал именно выходом с подачи к сетке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">6-3, 6-3, 6-4.<a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> defeats Kevin Anderson to win his 3rd <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> title and 16th career Grand Slam?! <a href="https://t.co/rJANGdqcyV">pic.twitter.com/rJANGdqcyV</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/907015073436196864">10 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Надаль завоевал свой третий титул на US Open и первый с 2013 года и стал 16-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» вообще. Кроме десяти титулов на Roland Garros, в его активе также значатся две на Уимблдоне и одна в Австралии. А этот триумф в Нью-Йорке еще очень важен для Надаля со статусной точки зрения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Hoisting a Grand Slam trophy for the 16th time...<br><br>????????????????<a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> <a href="https://t.co/UAvcsP7MAG">pic.twitter.com/UAvcsP7MAG</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/907022118352822274">10 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>