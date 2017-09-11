Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал чемпионский титул на Открытом первенстве США, обыграв в трёх сетах южноафриканца Кевина Андерсона, — 6/3, 6/3, 6/4.
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© AP 2017
Поединок продлился 2 часа 27 минут.
Первая ракетка мира, 31-летний Рафаэль, реализовал четыре
32-летний Андерсон, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, совершил десять эйсов и четыре двойные ошибки. Испанец остаётся лидером в личных встречах игроков — 5:0.
Для Надаля данный трофей стал 16-м на турнирах «Большого шлема» за карьеру, принеся $3,700,000 призовых и 2000 рейтинговых очков.
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