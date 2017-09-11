Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30961108/
11 сентября 2017, 1:57 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал чемпионский титул на Открытом первенстве США, обыграв в трёх сетах южноафриканца Кевина Андерсона, — 6/3, 6/3, 6/4.

Торжественная церемония перед началом финала. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2017

Поединок продлился 2 часа 27 минут.

Первая ракетка мира, 31-летний Рафаэль, реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил один эйс и однажды ошибся при подаче.

32-летний Андерсон, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, совершил десять эйсов и четыре двойные ошибки. Испанец остаётся лидером в личных встречах игроков — 5:0.

Для Надаля данный трофей стал 16-м на турнирах «Большого шлема» за карьеру, принеся $3,700,000 призовых и 2000 рейтинговых очков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open

US Open. Рафаэль Надаль добился победы во второй партии финала

Хуан Мартин Дель Потро, Слоан Стивенс и другие теннисисты стали героями ролика пресс-службы US Open (ВИДЕО)