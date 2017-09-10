Ву Жибин стал чемпионом юниорского «мэйджора» в Нью-Йорке

Матч продлился 1 час 19 минут. 17-летний Ву Жибин сделал три брейка и шесть эйсов, трижды ошибившись при подаче. 18-летний Геллер один раз взял подачу оппонента, выполнил шесть эйсов и допустил три двойные ошибки.

Отметим, что для китайского спортсмена данный титул стал первым в карьере на турнирах подобного уровня.