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10 сентября 2017, 22:49 | Теннис | GoTennis.ru

Ву Жибин стал чемпионом юниорского «мэйджора» в Нью-Йорке

Китайский теннисист Ву Жибин выиграл юниорский US Open, победив финале аргентинца Акселя Геллера, — 6/4, 6/4.

Матч продлился 1 час 19 минут. 17-летний Ву Жибин сделал три брейка и шесть эйсов, трижды ошибившись при подаче. 18-летний Геллер один раз взял подачу оппонента, выполнил шесть эйсов и допустил три двойные ошибки.

Отметим, что для китайского спортсмена данный титул стал первым в карьере на турнирах подобного уровня.
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