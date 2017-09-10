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https://sport.mail.ru/news/tennis/30959756/
10 сентября 2017, 21:31 | Теннис | GoTennis.ru

Стефанос Циципас победил на «Челленджере» в Италии

Греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл турнир серии «Челленджер» в Генуе (Италия), победив в двух сетах испанца Гильермо Гарсию-Лопеса, — 7/5, 7/6 (2).

Матч продлился 1 час 49 минут. 19-летний Стефанос, занимающий 161-ю строчку мировой табели о рангах, сделал два брейка и три эйса. 123-я ракетка мира, 34-летний Гильермо, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и одну двойную ошибку. Прежде между собой игроки не встречались.

Данный титул стал для Циципаса первым на «Челленджерах», принеся €18,290 и 125 рейтинговых очков.
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