Стефанос Циципас победил на «Челленджере» в Италии

Матч продлился 1 час 49 минут. 19-летний Стефанос, занимающий 161-ю строчку мировой табели о рангах, сделал два брейка и три эйса. 123-я ракетка мира, 34-летний Гильермо, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и одну двойную ошибку. Прежде между собой игроки не встречались.

Данный титул стал для Циципаса первым на «Челленджерах», принеся €18,290 и 125 рейтинговых очков.