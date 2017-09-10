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https://sport.mail.ru/news/tennis/30959653/
10 сентября 2017, 21:19 | Теннис | GoTennis.ru

Марсело Аревало завоевал титул на «Челленджере» в Боготе

Сальвадорский теннисист Марсело Аревало выиграл «Челленджер» в Боготе, победив в двух сетах колумбийца Даниэля Элахи Галана, — 7/5, 6/4.

Поединок продлился 1 час 35 минут. 26-летний Марсело, занимающий 293-е место в мировой классификации, сделал три брейка и один эйс, пять раз ошибившись при подаче. 293-я ракетка мира, 21-летний Даниэль, один раз взял подачу соперника, совершил шесть эйсов и одну двойную ошибку. Сальвадорец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Данный титул стал для Аревало первым на «Челленджерах», принеся $7,200 и 80 рейтинговых очков.
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