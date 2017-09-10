Марсело Аревало завоевал титул на «Челленджере» в Боготе

Поединок продлился 1 час 35 минут. 26-летний Марсело, занимающий 293-е место в мировой классификации, сделал три брейка и один эйс, пять раз ошибившись при подаче. 293-я ракетка мира, 21-летний Даниэль, один раз взял подачу соперника, совершил шесть эйсов и одну двойную ошибку. Сальвадорец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Данный титул стал для Аревало первым на «Челленджерах», принеся $7,200 и 80 рейтинговых очков.