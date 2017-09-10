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10 сентября 2017, 20:35 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар снялась с турнира в Квебеке

Канадская теннисистка Эжени Бушар не примет участие в соревнованиях Coupe Banque Nationale, которые пройдут с 11 по 17 сентября. Причиной такого решения спортсменки стало вирусное заболевание.

«Я невероятно расстроена тем, что мне пришлось отказаться от выступления на турнире, ведь мне так нравится здесь играть. Зрители в Квебеке всегда оказывали мне потрясающую поддержку.

Уже несколько дней чувствую себя плохо и не могу тренироваться. Постараюсь как можно быстрее восстановиться, но не знаю, когда точно вернусь в Тур, — цитирует Бушар CBS Sports.
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