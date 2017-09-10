Алла Кудрявцева прошла в основную сетку соревнований в Квебеке
Российская теннисистка Алла Кудрявцева стала участницей основной сетки турнира в Квебеке, обыграв в двух сетах хорватку Айлу Томлянович, — 6/2, 6/1.
За 47 минут, проведённых на корте, 311-я ракетка мира, 29-летняя Алла, записала в свой актив четыре брейка и три эйса, трижды ошибившись при подаче. 24-летняя Томлянович, занимающая 232-ю позицию в мировой классификации, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.
Соперница Кудрявцевой в первом круге соревнований Coupe Banque Nationale определится позднее.
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