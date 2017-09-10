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https://sport.mail.ru/news/tennis/30958481/
10 сентября 2017, 18:33 | Теннис | GoTennis.ru

Алла Кудрявцева прошла в основную сетку соревнований в Квебеке

Российская теннисистка Алла Кудрявцева стала участницей основной сетки турнира в Квебеке, обыграв в двух сетах хорватку Айлу Томлянович, — 6/2, 6/1.

За 47 минут, проведённых на корте, 311-я ракетка мира, 29-летняя Алла, записала в свой актив четыре брейка и три эйса, трижды ошибившись при подаче. 24-летняя Томлянович, занимающая 232-ю позицию в мировой классификации, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

Соперница Кудрявцевой в первом круге соревнований Coupe Banque Nationale определится позднее.
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