Алла Кудрявцева прошла в основную сетку соревнований в Квебеке

За 47 минут, проведённых на корте, 311-я ракетка мира, 29-летняя Алла, записала в свой актив четыре брейка и три эйса, трижды ошибившись при подаче. 24-летняя Томлянович, занимающая 232-ю позицию в мировой классификации, не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

Соперница Кудрявцевой в первом круге соревнований Coupe Banque Nationale определится позднее.