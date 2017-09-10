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10 сентября 2017, 10:22 | Теннис | Р-Спорт

Хингис и Маррей победили на Открытом чемпионате США в миксте

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей победили в миксте на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Хингис и Маррей, посеянные на турнире под первым номером, в финале победили дуэт Чжань Хаоцин (Тайвань)/Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:1, 4:6, 10:8. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Для 36-летней Хингис эта победа в миксте на US Open стала второй в карьере (первая — в 2015 году), всего же у нее 5 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, 12 — в парном и 7 — в миксте. Маррей в пятый раз победил в турнире Большого шлема, у него две победы в парном разряде и три — в миксте.
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