Белорусские теннисисты Ивашко и Герасимов не примут участия в Кубке Дэвиса

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«К сожалению, в выездном матче со Швейцарией наши первые номера в одиночном разряде Илья Ивашко и Егор Герасимов из-за проблем со здоровьем не смогут помочь сборной в Биле, где состоится встреча. Пришлось сделать несколько замен, пригласить в команду Дмитрия Жирмонта и Ярослава Шило. Остальные игроки находятся в хороших кондициях. Андрей Василевский неплохо себя чувствует на тренировках. Максим Мирный присоединится к команде уже в Швейцарии в понедельник», — сказал Владимир Волчков.

В медицинском штабе команды отметили, что срок восстановления Ивашко и Герасимова займет до двух недель.

В воскресенье белорусские теннисисты отправятся в Швейцарию. Как сообщалось, за хозяев турнира не выступят два ведущих игрока Станислас Вавринка и Роджер Федерер. «Несмотря на отсутствие ведущих швейцарских теннисистов, задачи выхода в Мировую группу никто не отменял. Будем бороться. У нас должна сложиться неплохая пара. Рассчитываем и на одиночку», — подчеркнул Владимир Волчков.

По предварительным данным, в паре сыграют Максим Мирный и Андрей Василевский, который в дуэте с Хансом Подлипником-Кастильо проводит неплохой сезон. Окончательный состав станет известен в четверг, 14 сентября, во время жеребьевки матча.

Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков пригласил на предстоящую игру Максима Мирного, Андрея Василевского, а Егора Герасимова и Илью Ивашко заменят Дмитрий Жирмонт и Ярослав Шило.

Поединок за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса состоится 15—17 сентября в Биле. Телеканал «Беларусь 5» проведет трансляции встречи.

Ранее белорусские и швейцарские теннисисты играли в турнире дважды. Оба раза победили соперники белорусов. В 2000-м в матче Мировой группы в Санкт-Галлене хозяева корта во главе с легендарным Роджером Федерером были сильнее со счетом 5:0, а в 2008-м в Минске они выиграли с результатом 4:1.

В этом сезоне белорусы успешно провели два матча в I группе Евро-Африканской зоны, обыграв в Минске сборные Румынии (3:2) и Австрии (3:1). Швейцарцы проиграли в первом раунде Мировой группы в гостях у команды США — 0:5. В рейтинге Кубка Дэвиса сборная Беларуси занимает 24-е место, команда Швейцарии находится на 6-й позиции. Последний раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением в розыгрыше Кубка Дэвиса является выход в полуфинал в 2004 году.

Составы остальных пар плей-офф Мировой группы:

Канада — Индия,

Венгрия — Россия,

Колумбия — Хорватия,

Нидерланды — Чехия,

Япония — Бразилия,

Португалия — Германия,

Казахстан — Аргентина.

Победители сыграют в следующем сезоне в Мировой группе, неудачники выступят в I группе своих континентальных зон Кубка Дэвиса.