Белорусские теннисисты Ивашко и Герасимов не примут участия в Кубке Дэвиса
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Егор Герасимов не примут участия в матче
плей-офф Кубка Дэвиса со Швейцарией за выход в Мировую группу. Об этом сообщил на пресс-конференции во Дворце тенниса капитан команды Владимир Волчков, передает корреспондент БЕЛТА.
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«К сожалению, в выездном матче со Швейцарией наши первые номера в одиночном разряде Илья Ивашко и Егор Герасимов
В медицинском штабе команды отметили, что срок восстановления Ивашко и Герасимова займет до двух недель.
В воскресенье белорусские теннисисты отправятся в Швейцарию. Как сообщалось, за хозяев турнира не выступят два ведущих игрока Станислас Вавринка и Роджер Федерер. «Несмотря на отсутствие ведущих швейцарских теннисистов, задачи выхода в Мировую группу никто не отменял. Будем бороться. У нас должна сложиться неплохая пара. Рассчитываем и на одиночку», — подчеркнул Владимир Волчков.
По предварительным данным, в паре сыграют Максим Мирный и Андрей Василевский, который в дуэте с Хансом
Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков пригласил на предстоящую игру Максима Мирного, Андрея Василевского, а Егора Герасимова и Илью Ивашко заменят Дмитрий Жирмонт и Ярослав Шило.
Поединок за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса состоится
Ранее белорусские и швейцарские теннисисты играли в турнире дважды. Оба раза победили соперники белорусов. В 2000-м в матче Мировой группы в
В этом сезоне белорусы успешно провели два матча в I группе
Составы остальных пар
Канада — Индия,
Венгрия — Россия,
Колумбия — Хорватия,
Нидерланды — Чехия,
Япония — Бразилия,
Португалия — Германия,
Казахстан — Аргентина.
Победители сыграют в следующем сезоне в Мировой группе, неудачники выступят в I группе своих континентальных зон Кубка Дэвиса.
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