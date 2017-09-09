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https://sport.mail.ru/news/tennis/30949338/
9 сентября 2017, 12:08 | Теннис | Чемпионат.com

Звонарёва вышла в финал турнира в Даляне, победив Дьяченко

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в финал турнира в Даляне (Китай), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Виталию Дьяченко со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Бывшая вторая ракетка мира два раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и три брейка.

В финале соревнований в Даляне 33-летняя уроженка Москвы сыграет с представительницей Украины Катериной Козловой (5).
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