Беспощадный Надаль и счастливый Андерсон

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ЗОЛУШКА АНДЕРСОН

Никогда с тех пор, как ATP в 1973 году перешла на компьютерную систему подсчета рейтинга, теннисист, не входящий в Top-30, не добирался до финала Открытого чемпионата США. В пятницу первым стал Кевин Андерсон — 32-я ракетка мира. Он переиграл 12-го «сеяного» Пабло Каррьено Бусту — 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Осенью 2015-го Андерсон входил в Top-10, но травмы колена, плеча и паха и операция на голеностопе, которые он перенес в прошлом году, опустили его в конец первой сотни и заставили немного позабыть о теннисисте. В Нью-Йорке же 31-летний южноафриканец оказался тем самым, кто смог воспользоваться открытой сеткой, и неожиданно даже для себя самого показал лучший в карьере результат на турнирах «Большого шлема». Прежде он лишь однажды выходил в четвертьфинал — там же, на US Open, два года назад.

«Я даже не знаю, что сказать, — начал Андерсон интервью у корта сразу после победы. — И для меня, и для Пабло это был первый матч на самом большом и самом известном теннисном стадионе мира. Именно для этого мы так много работаем. И сейчас я на седьмом небе!».

В поединке с испанцем южноамериканец исполнил 22 эйса, заработал 58 «виннерсов» и выиграл 26 очков у сетки. Праздновать победу после 2 часов 54 минут борьбы Андерсон полез на трибуну к жене, друзьям и команде — так на «Шлемах» обычно поступают чемпионы.

ПРЕВОСХОДСТВО НАДАЛЯ

Второй полуфинал — между Рафаэлем Надалем и Хуаном Мартином Дель Потро — был, конечно, куда более статусным и обещал интригующую борьбу. Однако аргентинца, ранее переигравшего Доминика Тима и Роджера Федерера, хватило только на один сет. Точнее, это испанец изменил свою игру: перестал посылать мячи сопернику под лево, а стал действовать более непредсказуемо и чаще пробивать по линииям с обеих сторон.

Воодушевленные удачным первым сетом громкие болельщики Дель Потро, одетые в футболки сборной Аргентины, распевали «Оле, оле, оле, Дельпо, Дельпо », но Надаль со второй партии заиграл фантастически — быстро, надежно и, как отметил его соперник, мудро. А самого Дель Потро стал подводить фирменный форхенд, и сил после двух изматывающих предыдущих поединков, осталось не так много. В активе Надаля оказалась 45 активно выигранных очков при 20 невынужденных ошибках. В результате — 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

31-летний майоркинец вышел в финал Открытого чемпионата США в четвертый раз в карьере и в воскресенье попытается завоевать свой третий титул. Надаль будет явным фаворитом в противостоянии с Андерсоном, у которого ведет 4:0 по личным встречам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">????❗❗❗<a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> defeats Del Potro 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 and returns to the <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> final for the first time since 2013! <a href="https://t.co/OWNC4qsUze">pic.twitter.com/OWNC4qsUze</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/906343815480573952">9 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДВА ФИНАЛА ХИНГИС

Неугомонная Мартина Хингис на каждом турнире «Большого шлема» сражается на двух фронтах. Вот и на этот раз 36-летняя теннисистка из Швейцарии прошла весь путь до финала и в паре с Чань Юнянь, и в миксте с Джейми Маррэем. Причем в парном разряде легенда взяла верх над своей бывшей партнершей — Саней Мирзой, выступающей вместе с Пэн Шуай (6:4, 6:4).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">2 for 2 today! mixed dubs final with this guy tomorrow! <a href="https://twitter.com/jamie_murray">@jamie_murray</a> <a href="https://twitter.com/usopen">@usopen</a> <a href="https://t.co/TXHM8G3G1S">pic.twitter.com/TXHM8G3G1S</a></p>— Martina Hingis (@mhingis) <a href="https://twitter.com/mhingis/status/906288105489092610">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В 16 ЛЕТ — В ПОЛУФИНАЛ

16-летний россиянин Тимофей Скатов прежде лишь дважды — на Roland Garros и Уимблдоне в этом году — вытупал на юниорских турнирах «Большого шлема» и выиграл всего один матч. В Нью-Йорке же теннисист из Тулы оформил выход в полуфинал. В пятницу он встречался с американцем Дэнни Томасом. Скатов проиграл первый же гейм на своей подаче, но больше серьезных проблем не испытал — 6:3, 6:1.

«Сегодня я играл лучше, был агрессивен, сам выигрывал очки. Хорошо подавал первым мячом и заработал много «виннерсов», — сказал россиянин.

КАДР ДНЯ

В преддверии финала с Надалем Кевин Андерсон отыскал в архивах и не преминул опубликовать в социальных сетях их совместное фото с детского турнира в Гамбурге 1998 года, когда обоим было по 12 лет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I'm just happy I have another excuse to share this adorable photo again ? <a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> final!! <a href="https://t.co/OckNDPhnla">pic.twitter.com/OckNDPhnla</a></p>— Kelsey Anderson (@KelseyOAnderson) <a href="https://twitter.com/KelseyOAnderson/status/906359389543682050">9 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>