Беспощадный Надаль и счастливый Андерсон
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграет с 32-й Кевином Андерсоном в финале Открытого чемпионата США.
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ЗОЛУШКА АНДЕРСОН
Никогда с тех пор, как ATP в 1973 году перешла на компьютерную систему подсчета рейтинга, теннисист, не входящий в Top-30, не добирался до финала Открытого чемпионата США. В пятницу первым стал Кевин Андерсон — 32-я ракетка мира. Он переиграл 12-го «сеяного» Пабло Каррьено Бусту — 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.
Осенью 2015-го Андерсон входил в Top-10, но травмы колена, плеча и паха и операция на голеностопе, которые он перенес в прошлом году, опустили его в конец первой сотни и заставили немного позабыть о теннисисте. В
«Я даже не знаю, что сказать, — начал Андерсон интервью у корта сразу после победы. — И для меня, и для Пабло это был первый матч на самом большом и самом известном теннисном стадионе мира. Именно для этого мы так много работаем. И сейчас я на седьмом небе!».
В поединке с испанцем южноамериканец исполнил 22 эйса, заработал 58 «виннерсов» и выиграл 26 очков у сетки. Праздновать победу после 2 часов 54 минут борьбы Андерсон полез на трибуну к жене, друзьям и команде — так на «Шлемах» обычно поступают чемпионы.
ПРЕВОСХОДСТВО НАДАЛЯ
Второй полуфинал — между Рафаэлем Надалем и Хуаном Мартином Дель Потро — был, конечно, куда более статусным и обещал интригующую борьбу. Однако аргентинца, ранее переигравшего Доминика Тима и Роджера Федерера, хватило только на один сет. Точнее, это испанец изменил свою игру: перестал посылать мячи сопернику под лево, а стал действовать более непредсказуемо и чаще пробивать по линииям с обеих сторон.
Воодушевленные удачным первым сетом громкие болельщики Дель Потро, одетые в футболки сборной Аргентины, распевали «Оле, оле, оле, Дельпо, Дельпо », но Надаль со второй партии заиграл фантастически — быстро, надежно и, как отметил его соперник, мудро. А самого Дель Потро стал подводить фирменный форхенд, и сил после двух изматывающих предыдущих поединков, осталось не так много. В активе Надаля оказалась 45 активно выигранных очков при 20 невынужденных ошибках. В результате — 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.
31-летний майоркинец вышел в финал Открытого чемпионата США в четвертый раз в карьере и в воскресенье попытается завоевать свой третий титул. Надаль будет явным фаворитом в противостоянии с Андерсоном, у которого ведет 4:0 по личным встречам.
ДВА ФИНАЛА ХИНГИС
Неугомонная Мартина Хингис на каждом турнире «Большого шлема» сражается на двух фронтах. Вот и на этот раз 36-летняя теннисистка из Швейцарии прошла весь путь до финала и в паре с Чань Юнянь, и в миксте с Джейми Маррэем. Причем в парном разряде легенда взяла верх над своей бывшей партнершей — Саней Мирзой, выступающей вместе с Пэн Шуай (6:4, 6:4).
В 16 ЛЕТ — В ПОЛУФИНАЛ
16-летний россиянин Тимофей Скатов прежде лишь дважды — на Roland Garros и Уимблдоне в этом году — вытупал на юниорских турнирах «Большого шлема» и выиграл всего один матч. В
«Сегодня я играл лучше, был агрессивен, сам выигрывал очки. Хорошо подавал первым мячом и заработал много «виннерсов», — сказал россиянин.
КАДР ДНЯ
В преддверии финала с Надалем Кевин Андерсон отыскал в архивах и не преминул опубликовать в социальных сетях их совместное фото с детского турнира в Гамбурге 1998 года, когда обоим было по 12 лет.
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