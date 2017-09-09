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https://sport.mail.ru/news/tennis/30948501/
9 сентября 2017, 10:59 | Теннис | Чемпионат.com

Лансере и Рахимова вышли в полуфинал юниорского US Open в парном разряде

Российские теннисистки Софья Лансере и Камилла Рахимова (7) пробились в полуфинал юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде.

В четвертьфинале они обыграли представительниц Польши Майю Чвалинскую и Аню Хертель со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Россиянки один раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали три из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, ни одной двойной ошибки и один брейк.

За выход в финал Лансере и Рахимова поспорят с лидерами посева сербкой Ольгой Данилович и украинкой Мартой Костюк.
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