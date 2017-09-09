Лансере и Рахимова вышли в полуфинал юниорского US Open в парном разряде
Российские теннисистки Софья Лансере и Камилла Рахимова (7) пробились в полуфинал юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде.
В четвертьфинале они обыграли представительниц Польши Майю Чвалинскую и Аню Хертель со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Россиянки один раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали три из 11
За выход в финал Лансере и Рахимова поспорят с лидерами посева сербкой Ольгой Данилович и украинкой Мартой Костюк.
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