Андерсон сыграет с Надалем в финале US Open
ТАСС, 9 сентября. Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал US Open (общий призовой фонд — $50,4 млн). Турнир проходит в
Нью-Йорке.
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В полуфинальном матче Надаль, «посеянный» на турнире под первым номером, победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро (24) со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.
31-летний испанец в 23-й раз вышел в финал турниров серии Большого шлема. В решающем матче US Open он будет играть в четвертый раз. Надаль является двукратным победителем турнира. Всего на его счету 73 победы на турнирах Ассоциации
В решающем матче, который пройдет в воскресенье, первая «ракетка» мира Надаль сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном (28), ранее обыгравшим испанца Пабло Карреньо Бусту. Финалисты встречались друг с другом четыре раза, во всех матчах победу одержал Надаль.
US Open является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.
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