Хингис сыграет в двух финалах US Open
Швейцарская теннисистка Мартина Хингис примет участие в двух финалах US Open — в женском парном разряде и миксте.
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Вместе с Чань Юань из Тайваня она обыграла дуэт Саня Мирза/Пэн Шуай. В финале девушки встретятся с чешской парой Люси Градецка/Катержина Синякова.
В полуфинале микста Хингис вместе с Джейми Маррэем одержала победу над Коко Вандевеге и Хорей Текэу. В финал также вышли Чань Хаочин из Тайваня и Майкл Винус из Новой Зеландии.
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) — Мирза/Пэн Шуай (Индия/Китай, 4) — 6:4, 6:4.
Микст
Парный разряд
Полуфинал
Хингис/Маррэй Дж. (Швейцария/Великобритания, 1) — Вандевеге/Текэу (США/Румыния) — 6:4, 7:6 (10:8).
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