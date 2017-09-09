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9 сентября 2017, 10:16 | Теннис | Спорт-Экспресс

Хингис сыграет в двух финалах US Open

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис примет участие в двух финалах US Open — в женском парном разряде и миксте.

Швейцарская теннисистка <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Хингис</span> примет участие в двух финалах US <span class=error>Open</span> — в женском парном разряде и <span class=error>миксте</span>. Увеличить
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Вместе с Чань Юань из Тайваня она обыграла дуэт Саня Мирза/Пэн Шуай. В финале девушки встретятся с чешской парой Люси Градецка/Катержина Синякова.

В полуфинале микста Хингис вместе с Джейми Маррэем одержала победу над Коко Вандевеге и Хорей Текэу. В финал также вышли Чань Хаочин из Тайваня и Майкл Винус из Новой Зеландии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) — Мирза/Пэн Шуай (Индия/Китай, 4) — 6:4, 6:4.

Микст

Парный разряд

Полуфинал

Хингис/Маррэй Дж. (Швейцария/Великобритания, 1) — Вандевеге/Текэу (США/Румыния) — 6:4, 7:6 (10:8).
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