В турнире, где действующая победительница выбыла в первом же круге, а в полуфинале не играла ни одна из представительниц топ-8 рейтинга, едва ли стоит удивляться, что в решающем матче будет «несеяная» — Стивенс. При этом Кис — 16-я ракетка мира.

В этом году у женщин на US Open вообще вряд ли можно чему-то удивляться. Феномен только в том, что все эти сюрпризы не сделали соревнования интереснее — скорее наоборот. Опыт 2015 года показывает, что мононациональные финалы не пользуются у зрителей успехом. Тогда на матче между итальянками Флавией Пеннеттой и Робертой Винчи впервые за долгие годы на трибунах оказались свободные места. На этот раз ситуацию должно спасти то, что обе девушки — американки. Правда, болельщиков у экранов телевизоров от этого едва ли станет больше.

ПРОРЫВНАЯ СТИВЕНС

Шесть недель назад Стивенс замыкала первую тысячу (!) в рейтинге WTA: занимала 957-ю строчку, пропустив почти целый год из-за серьезной операции на ноге. Чуть меньше месяца назад она сняла лонгетку, но уже тогда зажигала на турнирах в Торонто и Цинциннати, дойдя на обоих до полуфиналов. Вечером в четверг Слоан была самым счастливым человеком если не во всем Нью-Йорке, то уж точно в районе Арены Артура Эша. Стивенс удалось обыграть одну из своих любимых теннисисток — Винус Уильямс. Самую-самую — младшую Уильямс — она, напомним, побеждала на Australian Open в 2013-м. В третьем сете этого полуфинала случилось и вовсе невероятное — Слоан вдруг показала на корте эмоции, радостно вскрикнув после удачного розыгрыша. Такой вольности она себе не позволяла, кажется, на протяжении всего турнира. Своих соперниц Стивенс сражала наповал сумасшедшим бэкхендом, которого от недавно восстановившейся после травмы соперницы никто не ожидал. Да и проходил он именно в тот момент, который нужно было. Так получалось и в матче с Уильямс, и в суперпоединке с Анастасией Севастовой, победу в котором американка выгрызла в третьем сете на тай-брейке. Минус только один: столь удачные и одновременно тяжелые встречи, как с Уильямс, плохи тем, что после них совершенно не остается сил. Так вышло, например, с Екатериной Макаровой после успеха против Ангелик Кербер в первом круге Ролан Гаррос.

СТАБИЛЬНАЯ КИС

Кис, как и Стивенс, недавно перенесла операцию на запястье. Правда, ее перерыв в соревнованиях оказался не таким продолжительным, и до US Open она успела завоевать титул в Стэнфорде, оставив не у дел все ту же Коко Вандевеге, с которой в четверг играла в полуфинале, и Гарбинье Мугурусу. В последних двух матчах US Open Мэдисон укатала своих соперниц в корт. Уставшую и травмированную эстонку Кайю Канепи она переиграла физически (6:3, 6:3), а Вандевеге, которая до этого буквально душила предыдущих соперниц агрессией, подружке Кис сдалась практически без боя (6:1, 6:2). У Мэдисон есть один, но важный недостаток: ей не всегда удается разработать план «Б», если что-то идет не так, а со Слоан как раз возможно все.

Любопытный факт: за последние 19 лет кроме сестер Уильямс US Open выигрывала только одна американка — Линдсей Дэвенпорт, которая сейчас тренирует Кис.

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