В финале US Open — поколение Next*
Сегодня в
Нью-Йорке пройдет финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. 24-летняя американка Слоан Стивенс встретится с соотечественницей — 22-летней Мэдисон Кис.
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Видимо, что-то случилось...
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В турнире, где действующая победительница выбыла в первом же круге, а в полуфинале не играла ни одна из представительниц топ-8 рейтинга, едва ли стоит удивляться, что в решающем матче будет «несеяная» — Стивенс. При этом Кис — 16-я ракетка мира.
В этом году у женщин на US Open вообще вряд ли можно
ПРОРЫВНАЯ СТИВЕНС
Шесть недель назад Стивенс замыкала первую тысячу (!) в рейтинге WTA: занимала 957-ю строчку, пропустив почти целый год
СТАБИЛЬНАЯ КИС
Кис, как и Стивенс, недавно перенесла операцию на запястье. Правда, ее перерыв в соревнованиях оказался не таким продолжительным, и до US Open она успела завоевать титул в Стэнфорде, оставив не у дел все ту же Коко Вандевеге, с которой в четверг играла в полуфинале, и Гарбинье Мугурусу. В последних двух матчах US Open Мэдисон укатала своих соперниц в корт. Уставшую и травмированную эстонку Кайю Канепи она переиграла физически (6:3, 6:3), а Вандевеге, которая до этого буквально душила предыдущих соперниц агрессией, подружке Кис сдалась практически без боя (6:1, 6:2). У Мэдисон есть один, но важный недостаток: ей не всегда удается разработать план «Б», если
Любопытный факт: за последние 19 лет кроме сестер Уильямс US Open выигрывала только одна американка — Линдсей Дэвенпорт, которая сейчас тренирует Кис.
*Следующее (англ.).
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