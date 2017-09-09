Градецка и Синякова выбили Шафаржову и Стрыцову и вышли в финал US Open
Люция Градецка и Катержина Синякова (7) стали финалистками US Open в парном разряде.
В полуфинальном матче они переиграли своих соотечественниц Люси Шафаржову и Барбору Стрыцову (2) — 6:3, 7:5.
Матч продлился 1 час 33 минуты. Градецка и Синякова сделали 2 двойные ошибки, 31 раз пробили навылет, допустили 15 невынужденных и использовали 5
Напомним, что Шафаржова сейчас — первая ракетка мира в паре, и она останется таковой вне зависимости от исхода финала Открытого чемпионата США, где Градецка и Синякова сыграют с Мартиной Хингис и Юнжань Чжань.
Для Синяковой это будет первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Стрыцова не играла в решающих матчах ТБШ после финала Australian Open — 2016.
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