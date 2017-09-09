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https://sport.mail.ru/news/tennis/30947087/
9 сентября 2017, 0:29 | Теннис | Чемпионат.com

Градецка и Синякова выбили Шафаржову и Стрыцову и вышли в финал US Open

Люция Градецка и Катержина Синякова (7) стали финалистками US Open в парном разряде.

В полуфинальном матче они переиграли своих соотечественниц Люси Шафаржову и Барбору Стрыцову (2) — 6:3, 7:5.

Матч продлился 1 час 33 минуты. Градецка и Синякова сделали 2 двойные ошибки, 31 раз пробили навылет, допустили 15 невынужденных и использовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Шафаржовой и Стрыцовой 2 эйса, 3 двойные, 21 удар навылет, 17 неточностей и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Напомним, что Шафаржова сейчас — первая ракетка мира в паре, и она останется таковой вне зависимости от исхода финала Открытого чемпионата США, где Градецка и Синякова сыграют с Мартиной Хингис и Юнжань Чжань.

Для Синяковой это будет первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Стрыцова не играла в решающих матчах ТБШ после финала Australian Open — 2016.
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