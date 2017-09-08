Рыбакина неожиданно проиграла Карле в четвертьфинале юниорского US Open
Россиянка Елена Рыбакина (3) не смогла выйти в полуфинал юниорского US Open, неожиданно проиграв аргентинке
Марии-Лурдес Карле со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Рыбакина выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6
Елена была единственной россиянкой в четвертьфинале юниорского турнира среди девушек в одиночном разряде.
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