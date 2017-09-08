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https://sport.mail.ru/news/tennis/30946436/
8 сентября 2017, 22:11 | Теннис | Чемпионат.com

Рыбакина неожиданно проиграла Карле в четвертьфинале юниорского US Open

Россиянка Елена Рыбакина (3) не смогла выйти в полуфинал юниорского US Open, неожиданно проиграв аргентинке Марии-Лурдес Карле со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Рыбакина выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Карле 5 эйсов, 5 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Елена была единственной россиянкой в четвертьфинале юниорского турнира среди девушек в одиночном разряде.

Мария-Лурдес в полуфинале сыграет с кем-то из американок — Кэти Волынец либо Кори Гауфф.
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