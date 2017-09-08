Теннисисты Ройер и Текэу стали победителями US Open в парном разряде

Ройер и Текэу, «посеянные» на соревнованиях под 12-м номером, победили братьев Лопесов (11) в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

В 2015 году Ройер и Текэу в паре стали победителями Уимблдона — другого турнира серии Большого шлема.