Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30946173/
8 сентября 2017, 21:59 | Теннис | ТАСС

Теннисисты Ройер и Текэу стали победителями US Open в парном разряде

ТАСС, 8 сентября. Голландец Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу победили испанцев Фелисиано и Марка Лопесов в финальном матче US Open по теннису (общий призовой фонд — $50,4 млн) в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Ройер и Текэу, «посеянные» на соревнованиях под 12-м номером, победили братьев Лопесов (11) в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

В 2015 году Ройер и Текэу в паре стали победителями Уимблдона — другого турнира серии Большого шлема.

В прошлом году на кортах Нью-Йорка парный разряд выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Прохоров не рассматривает предложения о продаже клуба НБА "Бруклин"

Мутко: российские футболисты перед ЧМ сыграют только с участниками турнира

Россиянка Шакирова завоевала серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в ските

Бой Гассиев - Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет 21 октября в США