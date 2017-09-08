Теннисисты Ройер и Текэу стали победителями US Open в парном разряде
ТАСС, 8 сентября. Голландец
Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу победили испанцев Фелисиано и Марка Лопесов в финальном матче US Open по теннису (общий призовой фонд — $50,4 млн) в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.
Ройер и Текэу, «посеянные» на соревнованиях под 12-м номером, победили братьев Лопесов (11) в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
В 2015 году Ройер и Текэу в паре стали победителями Уимблдона — другого турнира серии Большого шлема.
В прошлом году на кортах
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