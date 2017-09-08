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https://sport.mail.ru/news/tennis/30946161/
8 сентября 2017, 21:48 | Теннис | Чемпионат.com

Хингис и Чжань Юнжань вышли в финал US Open в парном разряде

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис и Чжань Юнжань из Китайского Тайбэя вышли в финал Открытого чемпионата США в парном разряде.

Швейцарская теннисистка <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Хингис</span> и <span class=error>Чжань</span> <span class=error>Юнжань</span> из Китайского <span class=error>Тайбэя</span> вышли в финал Открытого чемпионата США в парном разряде. Увеличить
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В полуфинале вторые сеяные Хингис и Чжань в двух сетах обыграли китаянку Пэн Шуай и Саню Мирзу из Индии, получивших 4-й номер посева, со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 26 минут. Победительницы 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету проигравших — 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 2 брейка.

За титул Хингис и Чжань сыграют с победительницами второго полуфинала между парами из Чехии Градецка/Синякова (7) — Шафаржова/Стрыцова (3).
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