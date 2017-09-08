Хромачёва и Марцинкевичяс выиграли парный турнир ITF в Венгрии

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Хромачёва и Марцинкевичяс сделали один эйс, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали три брейка.

Общий призовой фонд соревнований составляет $25,000.