Хромачёва и Марцинкевичяс выиграли парный турнир ITF в Венгрии
Россиянка Ирина Хромачёва (на фото) и латвийка Диана Марцинкевичяс обыграли венгерку Аньес Букту и словачку Вивьен Жухажову со счётом 6/4, 6/3 в финале турнира ITF в Балатонбогларе (Венгрия).
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Хромачёва и Марцинкевичяс сделали один эйс, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали шесть
Общий призовой фонд соревнований составляет $25,000.
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