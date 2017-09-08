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https://sport.mail.ru/news/tennis/30945136/
8 сентября 2017, 18:58 | Теннис | GoTennis.ru

Хромачёва и Марцинкевичяс выиграли парный турнир ITF в Венгрии

Россиянка Ирина Хромачёва (на фото) и латвийка Диана Марцинкевичяс обыграли венгерку Аньес Букту и словачку Вивьен Жухажову со счётом 6/4, 6/3 в финале турнира ITF в Балатонбогларе (Венгрия).

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Хромачёва и Марцинкевичяс сделали один эйс, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали три брейка.

Общий призовой фонд соревнований составляет $25,000.
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