Роджер Федерер: И Рафа, и Дель Потро известны своими мощными ударами
Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от встречи испанца Рафаэля Надаля и аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в полуфинале Открытого первенства США.
«Думаю, это будет потрясающий матч, поскольку оба спортсмена известны своими мощными ударами. У них одни из лучших форхендов в Туре. Они оба чемпионы и знают, как побеждать. Это будет захватывающий полуфинал.
Рафа сейчас играет немного замкнуто. Он очень сосредоточен и на тренировках, и во время матчей. Но мы все знаем, на что он способен.
Что касается Дель Потро, надеюсь, он восстановился. Для него важно иметь день отдыха. Да и в целом это будет очень эмоциональный вечер, — приводит слова Федерера издание GiveMeSport.
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