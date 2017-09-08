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https://sport.mail.ru/news/tennis/30944825/
8 сентября 2017, 18:30 | Теннис | Прессбол

Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров стал лауреатом конкурса «Минчанин года»

Капитан женской сборной Беларуси, тренер-преподаватель ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису управления спорта и туризма Мингорисполкома» Эдуард Дубров стал лауреатом конкурса «Минчанин года» в области физической культуры, спорта и туризма.

За высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Минска по результатам работы за 2016/2017 года почетное звание «Минчанин года» присвоено в 13 номинациях. Соответствующее решение в преддверии Дня города принял Мингорисполком.

Эдуард Владимирович отдал теннису более полувека жизни, большую часть из которых тренировал детей. Его ученицы неоднократно становились сильнейшими в Европе, выигрывали мировые чемпионаты в возрасте до 18 лет, достигали высот в профессиональном теннисе. Как говорил сам Дубров, «тренировать детей — самая интересная работа!». В этом году национальная женская сборная Республики Беларусь по теннису под руководством капитана Эдуарда Дуброва впервые в истории белорусского тенниса вышла в финал Мировой группы Кубка Федерации. Блестящие победы белорусских теннисисток над более рейтинговыми оппонентками из Голландии и Швейцарии позволят Республике Беларусь впервые в своей истории принять на домашних кортах финал самого престижного командного турнира по теннису. Торжественная церемония чествования лауреатов конкурса «Минчанин года» состоится 9 сентября в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. Завершит вечер праздничный концерт, посвященный 950-летию Минска, сообщает tennis.by.

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