Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров стал лауреатом конкурса «Минчанин года»

За высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Минска по результатам работы за 2016/2017 года почетное звание «Минчанин года» присвоено в 13 номинациях. Соответствующее решение в преддверии Дня города принял Мингорисполком.

Эдуард Владимирович отдал теннису более полувека жизни, большую часть из которых тренировал детей. Его ученицы неоднократно становились сильнейшими в Европе, выигрывали мировые чемпионаты в возрасте до 18 лет, достигали высот в профессиональном теннисе. Как говорил сам Дубров, «тренировать детей — самая интересная работа!». В этом году национальная женская сборная Республики Беларусь по теннису под руководством капитана Эдуарда Дуброва впервые в истории белорусского тенниса вышла в финал Мировой группы Кубка Федерации. Блестящие победы белорусских теннисисток над более рейтинговыми оппонентками из Голландии и Швейцарии позволят Республике Беларусь впервые в своей истории принять на домашних кортах финал самого престижного командного турнира по теннису. Торжественная церемония чествования лауреатов конкурса «Минчанин года» состоится 9 сентября в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. Завершит вечер праздничный концерт, посвященный 950-летию Минска, сообщает tennis.by.