Мария Шарапова: Впервые в жизни меня начало волновать мнение других людей о себе
В своей автобиографии россиянка Мария Шарапова рассказала об эмоциях, которые испытывала во время допингового скандала.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мне казалось, что у меня в голове засел червь, который выедал мне мозг. Такое было со мной впервые.
Я смотрела на людей, и мне казалось, что все они считают меня обманщицей. Впервые в жизни меня начало волновать мнение других людей о себе, — приводит отрывок из автобиографии Шараповой издание Daily Mail.
Напомним, что презентация книги состоится 12 сентября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter