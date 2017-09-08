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8 сентября 2017, 17:54 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Впервые в жизни меня начало волновать мнение других людей о себе

В своей автобиографии россиянка Мария Шарапова рассказала об эмоциях, которые испытывала во время допингового скандала.

В своей автобиографии россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> рассказала об эмоциях которые испытывала во время допингового скандала. Увеличить
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«Мне казалось, что у меня в голове засел червь, который выедал мне мозг. Такое было со мной впервые.

Я смотрела на людей, и мне казалось, что все они считают меня обманщицей. Впервые в жизни меня начало волновать мнение других людей о себе, — приводит отрывок из автобиографии Шараповой издание Daily Mail.

Напомним, что презентация книги состоится 12 сентября в Нью-Йорке, а до конца месяца — в России.
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