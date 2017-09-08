Мария Шарапова: Впервые в жизни меня начало волновать мнение других людей о себе

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«Мне казалось, что у меня в голове засел червь, который выедал мне мозг. Такое было со мной впервые.

Я смотрела на людей, и мне казалось, что все они считают меня обманщицей. Впервые в жизни меня начало волновать мнение других людей о себе, — приводит отрывок из автобиографии Шараповой издание Daily Mail.