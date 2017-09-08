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https://sport.mail.ru/news/tennis/30942083/
8 сентября 2017, 14:59 | Теннис | GoTennis.ru

Патрик Муратоглу: Как только Серена будет полностью готова, она вернётся

Наставник американки Серены Уильямс, французский специалист Патрик Муратоглу, рассказал о том, когда его подопечная планирует вернуться в Тур. Напомним, что на прошлой неделе экс-первая ракетка мира родила дочь.

«Пару месяцев назад Серена сказала мне, что хочет выступить на Australian Open. На это я ответил, что если она будет готова, то, конечно же, сыграет в Мельбурне. Но если у неё не получится как следует подготовиться, в этом не будет ничего страшного. Как только мы увидим, что Серена готова к возвращению, оно произойдёт. Если это будет в Австралии — отлично, если позже — тоже хорошо.

Появление ребёнка — большое событие для любого человека. Конечно, её организму потребуется определённое время на восстановление. Затем нам нужно будет поработать над обретением былой физической формы и игровыми качествами. Серене подвластно всё. Даже когда я не верил в успех, она добивалась цели. Так что теперь я не буду ничего прогнозировать, — приводит слова Муратоглу Eurosport.
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