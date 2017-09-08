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https://sport.mail.ru/news/tennis/30942080/
8 сентября 2017, 14:58 | Теннис | Чемпионат.com

Дель Потро и Квитова стали обладателями награды US Open Sportsmanship Award

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и чешка Петра Квитова стали обладателями шестой ежегодной премии US Open Sportsmanship Award, которая вручается за честную игру, уважение к соперникам и поведение на корте и за его пределами во время US Open Series, включая Открытый чемпионат США, сообщает Tennis World USA.

Аргентинец <nobr>Хуан-Мартин</nobr> <span class=error>дель</span> <span class=error>Потро</span> и чешка Петра <span class=error>Квитова</span> стали обладателями шестой ежегодной премии US <span class=error>Open</span> Sportsmanship Award которая вручается за честную игру уважение к соперникам и поведение на корте и за его пределами во время US <span class=error>Open</span> Series включая Открытый чемпионат США сообщает Tennis World USA. Увеличить
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Оба победителя получат по $ 5 тыс., которые будут переданы на благотворительность.

Дель Потро в полуфинале US Open сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, а Квитова в четвертьфинале проиграла американке Винус Уильямс — 3:6, 6:3, 6:7 (2:7).
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