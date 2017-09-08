Мэдисон Киз: Мы со Стивенс близкие подруги, но в игре пощады не будет
Американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала о победе над своей соотечественницей Коко Вандевеге в полуфинале US Open, а также поделилась ожиданиями от противостояния со Слоан Стивенс.
«Чувствую себя просто потрясающе. О таких моментах все мы мечтаем, будучи детьми. Я вышла в финал Открытого чемпионата США — это нечто невероятное.
Провела матч на хорошем уровне. Комфортно себя ощущала на корте и всё время была в игре. Понимала, что для успеха в поединке с Коко я должна выступить на максимуме своих возможностей. Как только мне удалось поймать ритм, всё сложилось само собой. Рада, что победила столь уверенно.
Нам уже доводилось встречаться со Слоан раньше. Насколько я помню, тогда она меня буквально уничтожила. Нужно понимать, что хотя за пределами площадки мы близкие подруги, в игре пощады не будет. Разумеется, мы обе приложим все силы для победы. Но каков бы ни был итог нашего противостояния, мы останемся подругами.
Стивенс здорово действует в обороне. В целом, я бы сказала, что наши стили похожи. Возможно, ей комфортнее играть в защите, но она, как и я, любит атаковать.
Перед стартом турнира я не думала о том, что могу завоевать титул. Старалась идти от матча к матчу, постепенно улучшая свою игру. Даже сейчас я не в полной мере позволяю себе думать, что дошла до финала, — цитирует Киз
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