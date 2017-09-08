Без Винус, но с молодежью. Кто сыграет в финале US Open
В четверг на US Open определились финалистки в одиночном разряде у женщин.
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ГЕРОИНЯ СТИВЕНС
Три месяца назад Слоун Стивенс еще носила защитную лангетку на прооперированной по поводу стрессового перелома ноге, а перед началом US Open Seriers в начале августа стояла на 957-м месте в рейтинге WTA. Теперь она — в финале Открытого чемпионата США. История, которые редко, но случается в теннисе. Восемь лет назад Ким Клийстерс также возвращалась ниоткуда после рождения дочери и прошла в
В полуфинале 24-летняя американка переиграла свою 37-летнюю легендарную соотечественницу Винус Уильямс, не пустив ее в третий за сезон-2017 финал мэйджора.
В этом матче были самые настоящие качели — теннисистки выигрывали геймы пачками. Стивенс взяла первый сет со счетом 6:1, Уильямс ответила баранкой во втором — 6:0. В решающей партии Слоун повела 2:0, проиграла три следующих гейма, потом взяла другие два.
При 4:5 30:30 Стивенс выиграла фантастический розыгрыш ударом слева по линии, а при 5:5, догнав мяч, мастерски укоротила и взяла подачу Винус «под ноль» и уверенно отподавала на матч.
Стивенс стала четвертой «несеяной» теннисисткой, дошедшей до финала US Open после Винус Уильямс в 2007-м, Ким Клийстерс в 2009-м и Роберты Винчи в 2015-м. Она уже гарантировала себе возвращение в Top-25 мирового рейтинга, а если в субботу возьмет титул, поднимется еще выше.
УРАГАН КИС
В то время как природные ураганы угрожают Техасу и Флориде, в
На этот же раз она полностью доминировала на корте. За первый сет 15-я «сеяная» проиграла лишь три очка на собственной подаче, заработала 14 «виннерсов» при всего двух невынужденных ошибках. Во второй партии тенденция продолжилась, и Кис праздновала победу со счетом 6:1, 6:2. Единственное, что омрачило ей победу — травма ноги, потребовавшая медицинского перерыва в середине второго сета. Мэдисон, как и Стивенс, впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема».
НЕ ТОТ ФИНАЛ
В парном разряде у мужчин организаторы и болельщики ждали встречи между первыми «сеяными» Хенри Континентом и Джоном Пирсом и пятикратными чемпионами US Open братьями Бобом и Майком Брайаном, но ни те, ни другие до титульной встречи не добрались. Лидеры «посева выиграли первый сет со счетом 6:1 и вели 5:4 на
А американцы на втором US Open подряд потерпели поражение от «посеянных» под 11-м номером испанцев Фелисиано и Марка Лопесов — 6:3, 3:6, 4:6.
ДВОЕ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
Из трех российских девушек, проводивших в четверг свои матчи третьего круга только Елена Рыбакина, «посеянная» под третьим номером, вышла в четвертьфинал. Она со счетом 6:4, 6:0 переиграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто. В четвертьфинале россиянка встретится с землячкой Хуана Мартина Дель Потро Марией Лурдес Карле из Тандила.
Тимофей Скатов поддержал почин соотечественницы и в трех сетах сломил сопротивление ирландца Саймона Кэрра — 7:5, 2:6, 6:1. Следующий соперник россиянина, которому всего 16,
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