Без Винус, но с молодежью. Кто сыграет в финале US Open

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ГЕРОИНЯ СТИВЕНС

Три месяца назад Слоун Стивенс еще носила защитную лангетку на прооперированной по поводу стрессового перелома ноге, а перед началом US Open Seriers в начале августа стояла на 957-м месте в рейтинге WTA. Теперь она — в финале Открытого чемпионата США. История, которые редко, но случается в теннисе. Восемь лет назад Ким Клийстерс также возвращалась ниоткуда после рождения дочери и прошла в Нью-Йорке весь путь до титула. Сивенс — пример того, как при жгучем желании побеждать на любимом турнире и здоровой наглости можно сворачивать горы.

В полуфинале 24-летняя американка переиграла свою 37-летнюю легендарную соотечественницу Винус Уильямс, не пустив ее в третий за сезон-2017 финал мэйджора.

В этом матче были самые настоящие качели — теннисистки выигрывали геймы пачками. Стивенс взяла первый сет со счетом 6:1, Уильямс ответила баранкой во втором — 6:0. В решающей партии Слоун повела 2:0, проиграла три следующих гейма, потом взяла другие два.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">With hard work and precise shotmaking deep in the 3rd set, <a href="https://twitter.com/SloaneStephens">@SloaneStephens</a> reaches the <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> finals! ? ?? <a href="https://twitter.com/MBUSA">@MBUSA</a> <a href="https://t.co/MivLEosR8Y">pic.twitter.com/MivLEosR8Y</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/905968968526995456">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

При 4:5 30:30 Стивенс выиграла фантастический розыгрыш ударом слева по линии, а при 5:5, догнав мяч, мастерски укоротила и взяла подачу Винус «под ноль» и уверенно отподавала на матч.

Стивенс стала четвертой «несеяной» теннисисткой, дошедшей до финала US Open после Винус Уильямс в 2007-м, Ким Клийстерс в 2009-м и Роберты Винчи в 2015-м. Она уже гарантировала себе возвращение в Top-25 мирового рейтинга, а если в субботу возьмет титул, поднимется еще выше.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/SloaneStephens">@SloaneStephens</a> stuns Venus, 6-1, 0-6, 7-5 to reach her first Grand Slam final!<br><br>She'll await the winner of Keys/Vandeweghe!<a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> <a href="https://t.co/Tb0mVYpXUe">pic.twitter.com/Tb0mVYpXUe</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/905967017798156288">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

УРАГАН КИС

В то время как природные ураганы угрожают Техасу и Флориде, в Нью-Йорке властвует Мэдисон Кис. 22-летняя теннисистка из Бока-Рэйтон в четвертом за турнир ночном матче на арене Артура Эша не оставила своей соотечественнице и подруге Коко Вандевэй ни единого шанса. На пути к US Open-2017 две американки встречались дважды — в Стэнфорде и Цинциннати — и оба матча остались за Кис.

На этот же раз она полностью доминировала на корте. За первый сет 15-я «сеяная» проиграла лишь три очка на собственной подаче, заработала 14 «виннерсов» при всего двух невынужденных ошибках. Во второй партии тенденция продолжилась, и Кис праздновала победу со счетом 6:1, 6:2. Единственное, что омрачило ей победу — травма ноги, потребовавшая медицинского перерыва в середине второго сета. Мэдисон, как и Стивенс, впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Match Point:<br><br>The moment <a href="https://twitter.com/Madison_Keys">@Madison_Keys</a> booked her ticket to the <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> final with an ace up the tee... <a href="https://t.co/26pvISNeok">pic.twitter.com/26pvISNeok</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/905996494007914497">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕ ТОТ ФИНАЛ

В парном разряде у мужчин организаторы и болельщики ждали встречи между первыми «сеяными» Хенри Континентом и Джоном Пирсом и пятикратными чемпионами US Open братьями Бобом и Майком Брайаном, но ни те, ни другие до титульной встречи не добрались. Лидеры «посева выиграли первый сет со счетом 6:1 и вели 5:4 на тай-брейке во втором, но Жан-Жюльен Рожер и Хоря Текэу смогли перевернуть ход матча и одержали свою девятую победу подряд — 1:6, 7:6, 7:5.

А американцы на втором US Open подряд потерпели поражение от «посеянных» под 11-м номером испанцев Фелисиано и Марка Лопесов — 6:3, 3:6, 4:6.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Feliciano Lopez & Marc Lopez ?? knocked out the Bryan brothers today in three sets, 3-6, 6-3, 6-3. <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> <a href="https://twitter.com/Chase">@chase</a> <a href="https://t.co/cJBMLbxcNB">pic.twitter.com/cJBMLbxcNB</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/905896363594014724">7 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДВОЕ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ

Из трех российских девушек, проводивших в четверг свои матчи третьего круга только Елена Рыбакина, «посеянная» под третьим номером, вышла в четвертьфинал. Она со счетом 6:4, 6:0 переиграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто. В четвертьфинале россиянка встретится с землячкой Хуана Мартина Дель Потро Марией Лурдес Карле из Тандила.