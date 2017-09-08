Виталия Дьяченко стала полуфиналисткой турнира в Даляне

Поединок продлился 1 час 25 минут. 250-я ракетка мира, 27-летняя Виталия, сделала пять брейков и один эйс, семь раз ошибившись при подаче. Её ровесница Чжан Кай-Линь, занимающая 264-ю строчку мировой табели о рангах, трижды брала подачу соперницы, совершила два эйса и три двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В полуфинале турнира Дьяченко сразится с победительницей игры россиянки Веры Звонарёвой и Сабины Шариповой из Узбекистана.