Виталия Дьяченко стала полуфиналисткой турнира в Даляне
Российская теннисистка Виталия Дьяченко преодолела барьер ¼ финала соревнований в Даляне (Китай), обыграв в двух сетах китаянку Чжан
Кай-Линь, — 6/3, 7/5.
Поединок продлился 1 час 25 минут. 250-я ракетка мира, 27-летняя Виталия, сделала пять брейков и один эйс, семь раз ошибившись при подаче. Её ровесница Чжан
В полуфинале турнира Дьяченко сразится с победительницей игры россиянки Веры Звонарёвой и Сабины Шариповой из Узбекистана.
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