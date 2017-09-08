Американки Киз и Стивенс сыграют в финале Открытого чемпионата США по теннису
МОСКВА, 8 сен —
Р-Спорт. Американки Мэдисон Киз и Слоан Стивенс встретятся в финале проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису.
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Стивенс в полуфинале турнира победила свою соотечественницу девятую ракетку турнира Винус Уильямс со счетом 6:1, 0:6, 7:5. Теннисистки провели на корте два часа семь минут.
Во втором полуфинале Киз (15-я сеяная) за один час шесть минут нанесла поражение другой американке Коко Вандевеге (20) — 6:1, 6:2.
Финальный матч US Open в женском одиночном разряде состоится в субботу.
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