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8 сентября 2017, 8:41 | Теннис | Р-Спорт

Американки Киз и Стивенс сыграют в финале Открытого чемпионата США по теннису

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Американки Мэдисон Киз и Слоан Стивенс встретятся в финале проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Американки <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Киз</span> и <span class=error>Слоан</span> <span class=error>Стивенс</span> встретятся в финале проходящего в <nobr>Нью-Йорке</nobr> Открытого чемпионата США по теннису. Увеличить
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Стивенс в полуфинале турнира победила свою соотечественницу девятую ракетку турнира Винус Уильямс со счетом 6:1, 0:6, 7:5. Теннисистки провели на корте два часа семь минут.

Во втором полуфинале Киз (15-я сеяная) за один час шесть минут нанесла поражение другой американке Коко Вандевеге (20) — 6:1, 6:2.

Финальный матч US Open в женском одиночном разряде состоится в субботу.
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