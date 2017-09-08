Американки Киз и Стивенс сыграют в финале Открытого чемпионата США по теннису

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Стивенс в полуфинале турнира победила свою соотечественницу девятую ракетку турнира Винус Уильямс со счетом 6:1, 0:6, 7:5. Теннисистки провели на корте два часа семь минут.

Во втором полуфинале Киз (15-я сеяная) за один час шесть минут нанесла поражение другой американке Коко Вандевеге (20) — 6:1, 6:2.

Финальный матч US Open в женском одиночном разряде состоится в субботу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI:<a href="https://twitter.com/Madison_Keys">@Madison_Keys</a> and <a href="https://twitter.com/SloaneStephens">@SloaneStephens</a> win their respective SF matches and will face each other in an all ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> final! <a href="https://t.co/j1xFr2sTzQ">pic.twitter.com/j1xFr2sTzQ</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/906010590828666882">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>