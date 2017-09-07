Без Федерера, Без интриги

ДЕЛЬ ПОТРО И КУРАЖ

Матч Рафаэля Надаля и Андрея Рублева неслучайно поставили в дневную сессию. Организаторы понимали, что первую ракетку мира зрители в Нью-Йорке еще увидят, а вот другую звезду турнира Роджера Федерера — далеко не факт. Поэтому встреча швейцарца с Хуаном Мартином Дель Потро представляла куда больший интерес. И ожидания она оправдала. Еще в пятисетовом поединке с Домиником Тимом Дель Потро доказал, что умеет включаться в игру в любой момент, даже при счете 0:2 по сетам. В четвертьфинале он поймал кураж — заводной, стремительный, тот, при котором получаются даже самые сумасшедшие удары. И вновь случилось это не сразу.

Первые две партии проходили в равной борьбе, судьбу каждой определил один брейк. В первом случае он удался аргентинцу, во втором — швейцарцу. Казалось, дело дойдет до пятого сета. Но в третьем сете соперники доигрались до тай-брейка, точнее и аккуратнее его провел Дель Потро и тут-то и поймал кураж. Четвертый сет был просто его бенефисом, достаточно сказать, что он выиграл 93 (!) процента очков на первой подаче, а процент попаданий первым мячом составил 80 процентов. Тот случай, когда в корт попадает все, что летит, причем летит с невероятной силой и ошеломляющей точностью.

ТЕНЬ ПЛИШКОВОЙ

Каролина Плишкова в четвертьфинале казалась блеклой тенью самой себя. Напор и агрессия Коко Вандевеге в сочетании с неистовой поддержкой трибун произвели на чешку неизгладимое впечатление и буквально заморозили и без того не слишком эмоциональную чешку. Если в первый сет остался за американкой по большей части благодаря ее активным действиям, то второй был уже проигран самой Плишковой. То ли первая «сеянная» не смогла себя настроить на борьбу с неуступчивой соперницей, то ли активная и эмоциональная Коко задавила ее психологически. Вот только, с увеличением преимущества Вандевеге все грустнее выглядела Каролина. Словно чувствуя, что титул первой ракетки уплывает из ее рук.

ПРЕДСКАЗУЕМАЯ КАНЕПИ

За ходом этого матча обиднее всего, думается, было наблюдать нашей Дарье Касаткиной. Именно на матч с ней пришелся звездный час Кайи Канепи, у которой все получилось. А уже в четвертьфинале против Мэдисон Кис выглядела уже уставшей и измученной. Эстонская спортсменка с большим трудом возвращается в тур из-за постоянно беспокоящих ее болей в спине. Вот и в этой встрече она не смогла сыграть в полную силу, хотя матч едва ли можно назвать легкой прогулкой для Кис. Она играла максимально сконцентрировано и старалась рассчитывать только на собственные активно выигранные очки. Их в активе американки в итоге было почти втрое больше, чем у Канепи — 23 против 8.

В итоге полуфиналы, а значит, и финал в женском одиночном разряде на US Open будет чисто американским: Винус Уильямс сыграет со Слоан Стивенс, а Кис — с Вандевеге. Как и для любого турнира, в решающей стадии которого играют представители одной и той же страны, это не очень хорошо. Если сравнивать с футболом, это сродни противостоянию «Атлетико» и «Реала» или условных «Баварии» и дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов. Зрители по привычке, конечно, придут на стадион, но рекордов посещаемости и сверхрейтингов телетрансляций ожидать не стоит.

US Open. Мужчины. Четвертьфиналы

Надаль (Испания, 1) — РУБЛЕВ — 6:1, 6:2, 6:2. Дель Потро (Аргентина, 24) — Федерер (Швейцария, 3) — 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Женщины

Вандевеге (США) — Кар. Плишкова (Чехия, 1) — 7:6 (7:4), 6:3. Кис (США, 15) — Канепи (Эстония) — 6:3, 6:3.