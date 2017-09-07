Без Федерера, Без интриги
Стали известны все полуфиналисты US Open.
ДЕЛЬ ПОТРО И КУРАЖ
Матч Рафаэля Надаля и Андрея Рублева неслучайно поставили в дневную сессию. Организаторы понимали, что первую ракетку мира зрители в
Первые две партии проходили в равной борьбе, судьбу каждой определил один брейк. В первом случае он удался аргентинцу, во втором — швейцарцу. Казалось, дело дойдет до пятого сета. Но в третьем сете соперники доигрались до
ТЕНЬ ПЛИШКОВОЙ
Каролина Плишкова в четвертьфинале казалась блеклой тенью самой себя. Напор и агрессия Коко Вандевеге в сочетании с неистовой поддержкой трибун произвели на чешку неизгладимое впечатление и буквально заморозили и без того не слишком эмоциональную чешку. Если в первый сет остался за американкой по большей части благодаря ее активным действиям, то второй был уже проигран самой Плишковой. То ли первая «сеянная» не смогла себя настроить на борьбу с неуступчивой соперницей, то ли активная и эмоциональная Коко задавила ее психологически. Вот только, с увеличением преимущества Вандевеге все грустнее выглядела Каролина. Словно чувствуя, что титул первой ракетки уплывает из ее рук.
ПРЕДСКАЗУЕМАЯ КАНЕПИ
За ходом этого матча обиднее всего, думается, было наблюдать нашей Дарье Касаткиной. Именно на матч с ней пришелся звездный час Кайи Канепи, у которой все получилось. А уже в четвертьфинале против Мэдисон Кис выглядела уже уставшей и измученной. Эстонская спортсменка с большим трудом возвращается в тур
В итоге полуфиналы, а значит, и финал в женском одиночном разряде на US Open будет чисто американским: Винус Уильямс сыграет со Слоан Стивенс, а Кис — с Вандевеге. Как и для любого турнира, в решающей стадии которого играют представители одной и той же страны, это не очень хорошо. Если сравнивать с футболом, это сродни противостоянию «Атлетико» и «Реала» или условных «Баварии» и дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов. Зрители по привычке, конечно, придут на стадион, но рекордов посещаемости и сверхрейтингов телетрансляций ожидать не стоит.
US Open. Мужчины. Четвертьфиналы
Надаль (Испания, 1) — РУБЛЕВ — 6:1, 6:2, 6:2. Дель Потро (Аргентина, 24) — Федерер (Швейцария, 3) — 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.
Женщины
Вандевеге (США) — Кар. Плишкова (Чехия, 1) — 7:6 (7:4), 6:3. Кис (США, 15) — Канепи (Эстония) — 6:3, 6:3.
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