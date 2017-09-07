Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Даляне
Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Даляне, в двух партиях обыграв представительницу Китая Гао Синьюй со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Бывшая вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 8
За выход в полуфинал соревнований в Даляне Звонарёва поспорит либо с хорваткой Яной Фетт (8), либо с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой.
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