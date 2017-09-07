Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Даляне

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Бывшая вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Даляне Звонарёва поспорит либо с хорваткой Яной Фетт (8), либо с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой.