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https://sport.mail.ru/news/tennis/30924598/
7 сентября 2017, 10:01 | Теннис | Р-Спорт

Впервые с 2003 года мужской и женский рейтинги возглавят теннисисты из одной страны

Впервые с 2003 года мужской и женский мировые теннисные рейтинги возглавят представители одной страны — испанцы Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса соответственно, сообщается в официальном микроблоге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Twitter.

Впервые с 2003 года мужской и женский мировые теннисные рейтинги возглавят представители одной страны — испанцы Рафаэль <span class=error>Надаль</span> и <span class=error>Гарбинье</span> Мугуруса соответственно сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (ATP) в Twitter. Увеличить
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Надаль по итогам проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США сохранит первое место в рейтинге ATP. Испанец в полуфинале турнира сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

Мугурса, вылетевшая на US Open в четвертом раунде, станет новым лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), так как нынешняя первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова проиграла в ¼ финала турнира и не сможет сохранить первую строчку рейтинга.

Последний раз представители одной страны одновременно лидировали в рейтингах ATP и WTA в 2003 году. Тогда у мужчин был лучшим американец Андре Агасси, а у женщин — Серена Уильямс.

Обновленные версии рейтинги ATP и WTA будут опубликованы на следующей неделе.
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