Впервые с 2003 года мужской и женский рейтинги возглавят теннисисты из одной страны

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Надаль по итогам проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США сохранит первое место в рейтинге ATP. Испанец в полуфинале турнира сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

Мугурса, вылетевшая на US Open в четвертом раунде, станет новым лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), так как нынешняя первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова проиграла в ¼ финала турнира и не сможет сохранить первую строчку рейтинга.

Последний раз представители одной страны одновременно лидировали в рейтингах ATP и WTA в 2003 году. Тогда у мужчин был лучшим американец Андре Агасси, а у женщин — Серена Уильямс.

Обновленные версии рейтинги ATP и WTA будут опубликованы на следующей неделе.