Впервые с 2003 года мужской и женский рейтинги возглавят теннисисты из одной страны
Впервые с 2003 года мужской и женский мировые теннисные рейтинги возглавят представители одной страны — испанцы Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса соответственно, сообщается в официальном микроблоге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в Twitter.
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Надаль по итогам проходящего в
Мугурса, вылетевшая на US Open в четвертом раунде, станет новым лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), так как нынешняя первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова проиграла в ¼ финала турнира и не сможет сохранить первую строчку рейтинга.
Последний раз представители одной страны одновременно лидировали в рейтингах ATP и WTA в 2003 году. Тогда у мужчин был лучшим американец Андре Агасси, а у женщин — Серена Уильямс.
Обновленные версии рейтинги ATP и WTA будут опубликованы на следующей неделе.
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