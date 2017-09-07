Дель Потро победил Федерера и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

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Аргентинец, «посеянный» под 24-м номером, победил Федерера (3) со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

В полуфинале дель Потро сыграет с первой «ракеткой» мира испанцем Рафаэлем Надалем.