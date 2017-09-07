Дель Потро победил Федерера и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису
ТАСС, 7 сентября. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче ¼ финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн). Турнир проходит в
Нью-Йорке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Аргентинец, «посеянный» под 24-м номером, победил Федерера (3) со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.
В полуфинале дель Потро сыграет с первой «ракеткой» мира испанцем Рафаэлем Надалем.
Открытый чемпионат США — четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне — завершится 10 сентября. В прошлом году US Open выиграл швейцарец Стэн Вавринка, не участвующий в текущем розыгрыше
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter