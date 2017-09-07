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https://sport.mail.ru/news/tennis/30923781/
7 сентября 2017, 9:45 | Теннис | ТАСС

Дель Потро победил Федерера и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

ТАСС, 7 сентября. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче ¼ финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд — $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Соперником аргентинца станет первый номер рейтинга ATP Рафаэль <span class=error>Надаль</span>. Увеличить
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Аргентинец, «посеянный» под 24-м номером, победил Федерера (3) со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

В полуфинале дель Потро сыграет с первой «ракеткой» мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Открытый чемпионат США — четвертый турнир серии Большого шлема в сезоне — завершится 10 сентября. В прошлом году US Open выиграл швейцарец Стэн Вавринка, не участвующий в текущем розыгрыше из-за травмы.
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