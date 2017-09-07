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https://sport.mail.ru/news/tennis/30922939/
7 сентября 2017, 9:21 | Теннис | Чемпионат.com

Кис нанесла поражение Канепи и сыграет с Вандевеге в полуфинале US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу над эстонкой Кайей Канепи в четвертьфинале Открытого чемпионата США, игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:3, 6:3.

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Матч продолжался 1 час 8 минут. Кис 8 раз подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 8, не допустив двойных ошибок. У Канепи таких ошибок 2, ноль эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В полуфинале турнира Кис встретится со своей соотечественницей Коко Вандевеге, которая взяла верх над спортсменкой из Чехии Каролиной Плишковой.
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