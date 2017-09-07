Кис нанесла поражение Канепи и сыграет с Вандевеге в полуфинале US Open
Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу над эстонкой Кайей Канепи в четвертьфинале Открытого чемпионата США, игра в
Нью-Йорке завершилась со счётом 6:3, 6:3.
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Матч продолжался 1 час 8 минут. Кис 8 раз подала навылет и реализовала 3
В полуфинале турнира Кис встретится со своей соотечественницей Коко Вандевеге, которая взяла верх над спортсменкой из Чехии Каролиной Плишковой.
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