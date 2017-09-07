Мастер-класс для Рублева
19-летний россиянин Андрей Рублев проиграл в дебютном четвертьфинале US Open первой ракетке мира Рафаэлю Надалю.
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В этом году в жизни Рублева уже было нечто подобное. Центральная арена турнира «Большого шлема» и матч против первой ракетки мира. Второй круг Australian Open и Энди Маррэй на противоположной половине корта. Пять выигранных геймов за три сета и полная растерянность. Но тогда был совсем другой Андрей. Продолжение его прошлогоднего. А 2016-й, по словам самого россиянина, был для него годом «депрессии и слез». «А сейчас я счастлив», — уточнил 19-летний теннисист перед дебютным четвертьфиналом на турнире «Большого шлема».
За это лето он выиграл свой первый титул, вплотную подобрался к Top-50 и неожиданно оказался в четвертьфинале турнира «Большого шлема», став самым молодым участником этой стадии на US Open с 2001 года. Он наслаждался своим новым статусом и тем, что матчи на мэйджорах проходят через день — в выходной можно как следует выспаться. Помимо успеха в одиночном разряде Рублев показал и лучший в карьере результат на мэйджорах в паре — они вместе с Кареном Хачанов дошли до третьего круга, где в трех сетах уступили опытным французам Жюльену Беннето и Эдуару
Чем громче в последнее время заявлял о себе Рублев, тем больше вопросов возникало к нему у журналистов. В частности — о кумирах детства. Он называет три фамилии — Марат Сафин, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Причем именно о последнем россиянин говорит с наибольшей охотой, подчеркивая, что скупал такую же одежду, в которой играл испанец, даже если она была на два размера больше — настолько сильно хотел быть похожим на кумира. Три года назад майоркинец даже приглашал москвича потренироваться в свою академию.
Символично, что именно против Надаля 19-летнему теннисисту выпало играть в дебютном четвертьфинале на «Большом шлеме». Но перед матчем он всячески пресекал разговоры о поэтике момента.
«Конечно, это четвертьфинал. Но в целом обычный матч, — говорил он. — Надеюсь, это не последний мой четвертьфинал. Нужно будет постараться не показывать эмоций, сохранять концентрацию и бороться. Что я чувствую перед встречей с Рафой? Ничего. Я просто попытаюсь получить удовольствие от матча. Хочу посмотреть, насколько я далек от топовых игроков и сколько еще мне нужно работать».
Эта цель в поединке с Надалем была выполнена на сто процентов. Первая ракетка мира, не выходивший в четвертьфинал Открытого чемпионата США с момента своего триумфа в 2013 году, явно воспринял 19-летнего соперника со всей серьезностью и не был настроен затягивать матч надолго и давать
В первой партии россиянин не смог удержать ни одной своей подачи, а единственный гейм выиграл на приеме. В результате — 1:6 всего за 23 минуты. Во втором и третьем сетах геймы получались более затяжным, но в целом расклад сил оставался прежним — Рублев едва ли не каждое очко добывал ценой невероятных усилий, а Надаль решал все в свою пользу. В результате первый «сеяный» одержал победу со счетом 6:1, 6:2, 6:2 за 1 час 35 минут. Победу Надаль отпраздновал очень эмоционально.
Теперь желанному всеми полуфиналу между ним и Роджером Федерером может помешать только Хуан Мартин Дель Потро. Битва двух бывших чемпионов закроет программу игрового дня.
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