Мастер-класс для Рублева

В этом году в жизни Рублева уже было нечто подобное. Центральная арена турнира «Большого шлема» и матч против первой ракетки мира. Второй круг Australian Open и Энди Маррэй на противоположной половине корта. Пять выигранных геймов за три сета и полная растерянность. Но тогда был совсем другой Андрей. Продолжение его прошлогоднего. А 2016-й, по словам самого россиянина, был для него годом «депрессии и слез». «А сейчас я счастлив», — уточнил 19-летний теннисист перед дебютным четвертьфиналом на турнире «Большого шлема».

За это лето он выиграл свой первый титул, вплотную подобрался к Top-50 и неожиданно оказался в четвертьфинале турнира «Большого шлема», став самым молодым участником этой стадии на US Open с 2001 года. Он наслаждался своим новым статусом и тем, что матчи на мэйджорах проходят через день — в выходной можно как следует выспаться. Помимо успеха в одиночном разряде Рублев показал и лучший в карьере результат на мэйджорах в паре — они вместе с Кареном Хачанов дошли до третьего круга, где в трех сетах уступили опытным французам Жюльену Беннето и Эдуару Роже-Васслену.

Чем громче в последнее время заявлял о себе Рублев, тем больше вопросов возникало к нему у журналистов. В частности — о кумирах детства. Он называет три фамилии — Марат Сафин, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Причем именно о последнем россиянин говорит с наибольшей охотой, подчеркивая, что скупал такую же одежду, в которой играл испанец, даже если она была на два размера больше — настолько сильно хотел быть похожим на кумира. Три года назад майоркинец даже приглашал москвича потренироваться в свою академию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When Rublev met <a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> back in 2014. (?: <a href="https://twitter.com/AndreyRublev97">@AndreyRublev97</a>) <br><br>Today the meet in the US Open QFs.<a href="https://twitter.com/hashtag/idols?src=hash">#idols</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/waybackwednesday?src=hash">#waybackwednesday</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://t.co/nKvkGJPAZY">pic.twitter.com/nKvkGJPAZY</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/905477616232267778">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Символично, что именно против Надаля 19-летнему теннисисту выпало играть в дебютном четвертьфинале на «Большом шлеме». Но перед матчем он всячески пресекал разговоры о поэтике момента.

«Конечно, это четвертьфинал. Но в целом обычный матч, — говорил он. — Надеюсь, это не последний мой четвертьфинал. Нужно будет постараться не показывать эмоций, сохранять концентрацию и бороться. Что я чувствую перед встречей с Рафой? Ничего. Я просто попытаюсь получить удовольствие от матча. Хочу посмотреть, насколько я далек от топовых игроков и сколько еще мне нужно работать».

Эта цель в поединке с Надалем была выполнена на сто процентов. Первая ракетка мира, не выходивший в четвертьфинал Открытого чемпионата США с момента своего триумфа в 2013 году, явно воспринял 19-летнего соперника со всей серьезностью и не был настроен затягивать матч надолго и давать кому-либо возможность усомниться в себе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Point of the match?<a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> puts his power game on display vs. Rublev<a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://t.co/QaLPhVn9U1">pic.twitter.com/QaLPhVn9U1</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/905526491571740676">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Из-за дождя матч проходил при закрытой крыше арены Артура Эша. Что, по идее, должно было сыграть на руку обладающему пушечным ударом справа Рублеву, но Рафаэль был очень хорош. Он действовал в высоченном темпе, играл быстро и четко, возвращая все мячи на другую половину корта и вынуждая россиянина ошибаться, и к тому же при любой удобной возможности атаковал сам. Рублев от начала до конца матча пытался изыскать какие-либо варианты исправить ситуацию, где-то рисковал, но испанец имел ответы абсолютно на все. В итоге россиянин взял лишь 55 процентов очков на первой подаче и 29 — на второй. Он завершил матч с 43 невынужденными ошибками при 18 активно выигранных очков. И даже Надаль признал, что его явно хорошо изученный оппонент ошибался больше, чем обычно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? Replay: <a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> takes the first set vs Rublev, 6-1. ⚡️ <a href="https://twitter.com/hashtag/USOpen?src=hash">#USOpen</a> <a href="https://twitter.com/MBUSA">@MBUSA</a> <a href="https://t.co/LNSJfMnxjt">pic.twitter.com/LNSJfMnxjt</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/905512676364652544">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В первой партии россиянин не смог удержать ни одной своей подачи, а единственный гейм выиграл на приеме. В результате — 1:6 всего за 23 минуты. Во втором и третьем сетах геймы получались более затяжным, но в целом расклад сил оставался прежним — Рублев едва ли не каждое очко добывал ценой невероятных усилий, а Надаль решал все в свою пользу. В результате первый «сеяный» одержал победу со счетом 6:1, 6:2, 6:2 за 1 час 35 минут. Победу Надаль отпраздновал очень эмоционально.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"I am very happy to be back in the semifinals in New York. That means a lot to me." <a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://t.co/QJz5IUJ3x8">pic.twitter.com/QJz5IUJ3x8</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/905524053758414850">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теперь желанному всеми полуфиналу между ним и Роджером Федерером может помешать только Хуан Мартин Дель Потро. Битва двух бывших чемпионов закроет программу игрового дня.