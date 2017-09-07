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https://sport.mail.ru/news/tennis/30922461/
7 сентября 2017, 1:18 | Теннис | GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро: Знаю, что нужно делать для победы над Федерером

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале US Open.

«Конечно, я восхищаюсь Роджером. Да его все любят. Мне будет приятно сыграть с ним спустя восемь лет после нашего финала.

Я хорошо знаю его и понимаю, как нужно действовать, чтобы победить. Посмотрим, как буду чувствовать себя. Но в любом случае, я рад возможности противостоять величайшему теннисисту в истории», — цитирует Дель Потро пресс-служба турнира.
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