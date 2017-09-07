Хуан Мартин Дель Потро: Знаю, что нужно делать для победы над Федерером

«Конечно, я восхищаюсь Роджером. Да его все любят. Мне будет приятно сыграть с ним спустя восемь лет после нашего финала.



Я хорошо знаю его и понимаю, как нужно действовать, чтобы победить. Посмотрим, как буду чувствовать себя. Но в любом случае, я рад возможности противостоять величайшему теннисисту в истории», — цитирует Дель Потро пресс-служба турнира.