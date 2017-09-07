Надаль: Рублев в четвертьфинале US Open непривычно много ошибался
ТАСС, 6 сентября. Россиянин Андрей Рублев в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису совершал больше ошибок, чем в своих предыдущих матчах на турнире. Такое мнение высказал соперник 19-летнего россиянина по четвертьфиналу испанец Рафаэль Надаль, слова которого приводит ESPN.
В среду Рублев проиграл первой «ракетке» мира Надалю со счетом 1:6, 2:6, 2:6, матч продолжался 1 час 36 минут. Рублев впервые в карьере добрался до стадии ¼ финала Открытого чемпионата США, он последним из россиян выбыл из турнира.
«Это был хороший матч, — сказал Надаль. — Андрей играл в своем первом четвертьфинале, и он играл с большим количеством ошибок, чем обычно. Это важная победа для меня. Я очень счастлив снова оказаться в полуфинале в Нью-Йорке».
В полуфинале 31-летний Надаль встретится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером (3) и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (24).
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