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https://sport.mail.ru/news/tennis/30921956/
6 сентября 2017, 23:11 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open, обыграв Андрея Рублёва

Испанский теннисист Рафаэль Надаль преодолел барьер четвертьфинала Открытого чемпионата США, победив в трёх сетах россиянина Андрея Рублёва, — 6/1, 6/2, 6/2.

Матч продлился 1 час 36 минут. Первая ракетка мира, 31-летний Рафаэль, записал в свой актив семь брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. 19-летний Рублёв, занимающий 53-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

В полуфинале турнира Надаль померится силами с победителем игры швейцарца Роджера Федерера и аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.
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