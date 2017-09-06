Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open, обыграв Андрея Рублёва

Матч продлился 1 час 36 минут. Первая ракетка мира, 31-летний Рафаэль, записал в свой актив семь брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. 19-летний Рублёв, занимающий 53-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Boom!<a href="https://twitter.com/RafaelNadal">@RafaelNadal</a> books his spot in the 2017 US Open SFs, d. Rublev 6-1, 6-2, 6-2.<a href="https://t.co/5rQgybxVrq">https://t.co/5rQgybxVrq</a><a href="https://twitter.com/hashtag/usopen?src=hash">#usopen</a> <a href="https://t.co/DCq1yCFVO0">pic.twitter.com/DCq1yCFVO0</a></p>— US Open Tennis (@usopen) <a href="https://twitter.com/usopen/status/905522862752137217">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В полуфинале турнира Надаль померится силами с победителем игры швейцарца Роджера Федерера и аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.