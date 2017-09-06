Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open, обыграв Андрея Рублёва
Испанский теннисист Рафаэль Надаль преодолел барьер четвертьфинала Открытого чемпионата США, победив в трёх сетах россиянина Андрея Рублёва, — 6/1, 6/2, 6/2.
Матч продлился 1 час 36 минут. Первая ракетка мира, 31-летний Рафаэль, записал в свой актив семь брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. 19-летний Рублёв, занимающий 53-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил один эйс и семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.
В полуфинале турнира Надаль померится силами с победителем игры швейцарца Роджера Федерера и аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.
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