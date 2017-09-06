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https://sport.mail.ru/news/tennis/30921419/
6 сентября 2017, 21:31 | Теннис | ТАСС

Испанка Мугуруса после окончания US Open станет первой «ракеткой» мира

ТАСС, 6 сентября. Испанка Гарбинье Мугуруса 11 сентября впервые в карьере возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Это стало понятно после того, как в среду действующая первая «ракетка» мира чешка Каролина Плишкова уступила американке Коко Вандевеге в четвертьфинале Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

В активе 23-летней Мургурусы, которая сейчас занимает третью строчку рейтинга, 5860 очков. У Плишковой — 6390. Но у чешки будет списано больше баллов, поскольку в прошлом году она дошла до финала турнира, а испанка вылетела уже во втором раунде.

Мургуруса в карьере пять раз становилась победительницей турниров WTA. На нынешнем Открытом чемпионате США испанка проиграла в 1/8 финала.
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