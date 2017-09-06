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https://sport.mail.ru/news/tennis/30921315/
6 сентября 2017, 21:47 | Теннис | ТАСС

Вандевеге победила Плишкову и вышла в полуфинал US Open

ТАСС, 6 сентября. Первая «ракетка» мира чешка Каролина Плишкова уступила американке Коко Вандевеге в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд — $50,4 млн), проходящего в Нью-Йорке.

25-летняя Вандевеге, «посеянная» на турнире под 20-м номером, победила Плишкову со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

В полуфинале Вандевеге встретится с победителем матча между американкой Мэдисон Киз (15) и эстонкой Кайей Канепи.

Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Турнир завершится 10 сентября.
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