Шамиль Тарпищев: В Москве сыграют минимум восемь теннисисток из первой двадцатки

«У женщин турнир получается очень сильный, у ребят же более ровный. Я думаю, возможны ещё и усиления, о которых пока не будем говорить, но ближе к турниру рассчитываем на привлечение ещё нескольких серьёзных игроков. Отмечу тот факт, что это сильнейший состав за последние несколько лет, и даже звёздный.



Если рассмотреть женскую сетку, то мы видим восемь теннисисток из первой двадцатки и последней сетку из 32 человек закрывает 50-я ракетка мира.



У мужчин состав ровный и по рейтингу слабее. Самое примечательное здесь, что наши молодые и талантливые игроки Хачанов, Рублёв и Медведев, показывающие феноменальные результаты к концу года, все здесь. Если учесть ещё и Сафиуллина, который восстанавливается после травмы и завоевал бронзу на прошедшей Универсиаде, то представительство молодёжи радует в том плане, что эта команда через пару лет может замахнуться на титул в розыгрыше “Кубка Дэвиса”.



Со счетов, конечно, не скидываем уже опытного Кузнецова и Скатова, который играет юниорский US Open. Ровность в этом случае, говорит о том, что в основной сетке ждут интересные матчи с первых кругов», — цитирует Тарпищева пресс-служба ФТР.