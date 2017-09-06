Алексей Селиваненко: Мы должны быть довольны составом и мужского, и женского турниров в Москве
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал состав участников мужского и женского турниров «ВТБ Кубок Кремля», которые пройдут с 14 по 22 октября в Москве.
«Я думаю, что мы должны быть довольны составом и мужского, и женского турниров.
Кроме того, в составе — четвертьфиналисты последнего турнира “Большого шлема” — US Open, за которым мы все сейчас наблюдаем. Андрей Рублёв, сотворивший сегодня сенсацию для себя и для турнира, и Пабло
И наконец, игроки, которые примут участие в первом турнире Next Generation (являющемся по сути чемпионатом мира для игроков не старше 21 года), который пройдет в Милане в ноябре. На кортах Олимпийского мы увидим сразу четырёх из них: россияне Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев, а также хорват Борна Чорич.
По совокупности всех факторов: перенасыщенности календаря, травм сразу нескольких ведущих игроков из Toп-10 и Toп-20 и появления новых турниров мы должны быть довольны списком и ожидать интересный турнир.
Не стоит забывать, что турнир оставляет за собой право предоставление wild card нескольким игрокам в основную сетку без прохождения предварительной заявки. На сегодняшний день мы бы не хотели называть
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