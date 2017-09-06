Алексей Селиваненко: Мы должны быть довольны составом и мужского, и женского турниров в Москве

«Я думаю, что мы должны быть довольны составом и мужского, и женского турниров.



Во-первых, в заявочном листе оба победителя турнира прошлого года — Светлана Кузнецова и Пабло Карреньо-Буста. Это важно, что игроки возвращаются из года в год.



Во-вторых, мы имеем теннисистов, которые играют хорошо на протяжении текущего года. В составе Елена Остапенко, которая стала триумфатором “Ролан Гаррос”, и Йоханна Конта, сыгравшая в полуфинале Уимблдона и показывающая лучшие результаты по ходу этого сезона.



В-третьих, это, конечно же, победительницы женского итогового чемпионата WTA-2016 в Сингапуре — Доминика Цибулкова и российский дуэт Екатерины Макаровой и Елены Весниной, прибавивших к этому титулу победу на Уимблдоне-2017.



Кроме того, в составе — четвертьфиналисты последнего турнира “Большого шлема” — US Open, за которым мы все сейчас наблюдаем. Андрей Рублёв, сотворивший сегодня сенсацию для себя и для турнира, и Пабло Карреньо-Буста, вышедший в восьмёрку сильнейших днём ранее.



И наконец, игроки, которые примут участие в первом турнире Next Generation (являющемся по сути чемпионатом мира для игроков не старше 21 года), который пройдет в Милане в ноябре. На кортах Олимпийского мы увидим сразу четырёх из них: россияне Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев, а также хорват Борна Чорич.



По совокупности всех факторов: перенасыщенности календаря, травм сразу нескольких ведущих игроков из Toп-10 и Toп-20 и появления новых турниров мы должны быть довольны списком и ожидать интересный турнир.



Не стоит забывать, что турнир оставляет за собой право предоставление wild card нескольким игрокам в основную сетку без прохождения предварительной заявки. На сегодняшний день мы бы не хотели называть какие-либо фамилии, впереди ещё несколько турниров азиатской серии, исходя из итогов которых, можем рассчитывать на привлечение ещё нескольких знаковых спортсменов», — цитирует Селиваненко пресс-служба ФТР.