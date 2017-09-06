Винус зажигает на US Open. Это подвиг или катастрофа?

СТАРИКАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Уильямс всего на год старше Роджера Федерера. Ему в финале были бы не просто рады, стало бы трагедией, если бы швейцарец не добрался до этой стадии. А чем старшая Уильямс хуже? Тот факт, что 37-летняя американка может доходить так далеко на турнирах «Большого шлема» для мирового тенниса только во благо. И чем дольше она сможет добиваться результата и чем скорее вернется на корт ее сестра Серена, тем лучше.

Винус осталась единственным узнаваемым лицом женского тенниса и одной из немногих в женском одиночном разряде, кого узнают по фото и фамилии. Сестра — не в счет, она в декретном отпуске. Любовь к Марии Шараповой сильна, но она до решающих раундов не добралась. У обычного зрителя калейдоскоп сменяющих друг друга первых ракеток мира едва ли откладывается в памяти. Вот Серену сменила Ангелик Кербер, потом первым номером стала Каролина Плишкова. А еще в числе претендентов Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Элина Свитолина, Каролин Возняцки.

Но кто узнает широкой публике из них знакома разве что Возняцки, прославившаяся откровенными фотосессиями. Остальных девушек едва ли можно назвать сильными медиаперсонами. В отличие от Винус, которая привлекает к себе внимание зрителей, наблюдающих теннис не каждый день. Она участвует в телевизионных шоу, с удовольствием снимается для журналов, занимается благотворительными проектами.

Стоит взглянуть на анонсы как всего US Open, так и отдельных туров, чтобы понять, что Винус — вне конкуренции. К примеру, в превью к Открытому чемпионату США агентство Bloomberg задается вопросом: «На кого смотреть?». И отвечая на него, ставит на первое место ставит Уильямс, на второе — Надаля. Рассуждая на ту же тему, испанская газета Marca просто меняет упомянутых выше героев местами. Это при том, что в турнире играла их соотечественница Мугуруса.

Идем по турниру дальше и доходим до первых четвертьфиналов. Аргентинская Ole называет главным матчем дня встречу Уильямс и Петры Квитовой, учитывая, что в тот же день играет сенсационно добравшийся до этой стадии Диего Шварцман. Просто фамилия Уильямс лучше конвертируется в просмотры читателей, телезрителей и в конечном итоге монетизируется. Без ярких героев людей ни теннис, ни любой другой вид спорта не может жить. В свои 37 Винус играет в разы круче, эффектнее и эмоциональнее соперниц, которые в среднем на 10 лет моложе ее. И это уже их проблемы.

Мария МАРКОВА.

Винус УИЛЬЯМС. AFP 2017

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ МОРЩИН

Лет пятнадцать назад на теннисном Олимпе наблюдалось засилье старлеток, которые играли намного успешнее взрослых женщин. Именно тогда возникли правила, ограничившие для юных игроков возможность выступать на взрослых турнирах — в целях предотвращения эксплуатации хрупкого детского организма. Теперь, возможно, пришло время вводить возрастные ограничения с другой стороны. Дефицит новых талантов и достижения медицины привели к тому, что многие игроки WTA-тура остаются конкурентоспособными далеко за 30, а иногда даже за 40. Остаются, отодвигая от трофеев юных коллег.

Конечно же, не вина Винус в том, что она продолжает побеждать в 37 лет. То, что старушку Уильямс некому отправить на пенсию — это в первую очередь проблема очень слабых, болезненных и нехаризматичных поколений теннисисток, родившихся в 1990-х. Однако в целом для вида спорта происходящее — караул. И дело даже не в упущенных новых спонсорах и потерянных молодых болельщиках. Непобедимость ветеранов в первую очередь свидетельствует о застое в развитии тенниса — в тактике, стратегии, нюансах подготовки.

Ветеранам изначально сложнее приспосабливаться к новым веяниям. А когда теннисистка, в середине 1990-х игравшая против Штеффи Граф и Чанды Рубин, спустя 20 лет все еще продолжает претендовать на главные трофеи — это значит, что игровое мастерство достигло своего потолка, и пора что-нибудь менять в правилах. Сидеть за спинами «вечных чемпионов» не нравится никому. И раз спортивные лифты в теннисе работают с перебоями, умные руководители должны не восхищаться несгибаемыми патриархами, а как можно скорее реформировать юниорские турниры и всю рейтинговую систему заодно.

Винус, конечно же, крутая. И Серена после декрета еще наверняка тряхнет стариной. И даже 46-летняя Кимико Датэ, возможно, еще не сказала своего последнего слова. Однако если на кортах не будут появляться свежие лица, теннисная тусовка рано или поздно превратиться в дом престарелых. ​

Олег ШАМОНАЕВ.