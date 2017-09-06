Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30920081/
6 сентября 2017, 19:02 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв: Надаль мне сразу понравился, как и Сафин

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от встречи с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале US Open.

«Я постараюсь настраиваться на матч так же, как и всегда. Я понимаю, что это мой первый поединок на этой стадии. Но это просто очередной матч. Надеюсь, не последний мой четвертьфинал. Мне нельзя психовать, я должен сосредоточиться и бороться. И всё.

Но то, что делают Рафа и Роджер — это потрясающе. Это две легенды. Надаль — настоящий профессионал, потому что всегда стремится развиваться. Благодаря этому он и вернулся на вершину рейтинга.

Помню, что он мне сразу понравился, как и Сафин. Не могу даже причины конкретные назвать. Увидел его игру — и мне очень понравилось», — цитирует Андрея пресс-служба «мэйджора».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Винус зажигает на US Open. Это подвиг или катастрофа?

Винус зажигает на US Open. Это подвиг или катастрофа?

Обыграв Петру Квитову в четвертьфинале Открытого чемпионата США, 37-летняя Винус Уильямс фактически стала главной фавориткой женского турнира в Нью-Йорке, разделив болельщиков на два лагеря. Одни восхищаются спортивным долголетием американки. Другие хватаются за голову из-за того, что не самая великая теннисистка столько лет остается на вершине. «СЭ» приводит аргументы обеих сторон.
Еще 7 новостей  Все новости
06 сентября

Стив Тиньор: Федерер вряд ли хочет мстить Дель Потро

Андрей Рублёв: Надаль мне сразу понравился, как и Сафин

Ришар Гаске впервые за семь лет сыграет на "Челленджере"