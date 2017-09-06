Андрей Рублёв: Надаль мне сразу понравился, как и Сафин

«Я постараюсь настраиваться на матч так же, как и всегда. Я понимаю, что это мой первый поединок на этой стадии. Но это просто очередной матч. Надеюсь, не последний мой четвертьфинал. Мне нельзя психовать, я должен сосредоточиться и бороться. И всё.



Но то, что делают Рафа и Роджер — это потрясающе. Это две легенды. Надаль — настоящий профессионал, потому что всегда стремится развиваться. Благодаря этому он и вернулся на вершину рейтинга.



Помню, что он мне сразу понравился, как и Сафин. Не могу даже причины конкретные назвать. Увидел его игру — и мне очень понравилось», — цитирует Андрея пресс-служба «мэйджора».