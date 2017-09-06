Сегодня день рождения у Грега Руседски!

Грег родился в канадском городе Монреаль и свои первые победы одержал под флагом Канады, выиграв юношеский Уимблдон в парном разряде, а также турнир АТР в Ньюпорте в 1993 году. Но в 1995 году он принял британское гражданство.



За время выступления в Туре на счету Руседски пятнадцать титулов на турнирах АТР и ещё двенадцать раз он играл в финалах. В парном разряде Грег завоевал три титула и дважды играл в финалах.

Свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» он показал в 1997 году, когда дошёл до финала Открытого первенства США, где проиграл австралийцу Патрику Рафтеру.



Наивысшей позицией спортсмена в мировом рейтинге является четвёртая строчка, на которую он поднимался в октябре 1997 года. За время выступления в Туре Грег заработал $8,944,841 призовых.