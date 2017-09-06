Энди Маррей объявил о досрочном завершении сезона

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«Хочу сообщить вам о своей травме и о том, что пропущу остаток сезона, — написал Маррей. — К сожалению, я не смогу выступить на турнирах в Пекине и Шанхае и, скорее всего, в Вене и Париже из-за травмы бедра, которая беспокоит меня последние несколько месяцев. Проконсультировавшись с несколькими ведущими специалистами на прошлой неделе, я со своей командой принял это решение, которое будет лучшим для меня в долгосрочной перспективе».

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Британец отметил, что начнет сезон 2018 года на турнире в австралийском Брисбене.