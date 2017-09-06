Энди Маррей объявил о досрочном завершении сезона
ТАСС, 6 сентября. Британский теннисист Энди Маррей объявил, что не будет выступать до конца 2017 года
из-за травмы. Об этом спортсмен написал в своем Facebook.
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Видимо, что-то случилось...
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«Хочу сообщить вам о своей травме и о том, что пропущу остаток сезона, — написал Маррей. — К сожалению, я не смогу выступить на турнирах в Пекине и Шанхае и, скорее всего, в Вене и Париже
Британец отметил, что начнет сезон 2018 года на турнире в австралийском Брисбене.
Ранее Маррей снялся с Открытого чемпионата США, заключительного в сезоне турнире серии Большого шлема. Британец занимает второе место в рейтинге Ассоциации
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