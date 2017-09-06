Энди Маррей заявил, что, скорее всего, пропустит остаток сезона из-за травмы
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Британский теннисист Энди Маррей заявил, что, по всей вероятности, пропустит остаток текущего сезона из-за повреждения бедра.
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Видимо, что-то случилось...
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Маррей ранее снялся с августовского турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Открытого чемпионата США, который проходит в
«Это лучшее решение для моей карьеры в долгосрочной перспективе», — сказал 30-летний британец, которого цитирует
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