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https://sport.mail.ru/news/tennis/30915937/
6 сентября 2017, 13:46 | Теннис | Р-Спорт

Энди Маррей заявил, что, скорее всего, пропустит остаток сезона из-за травмы

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Британский теннисист Энди Маррей заявил, что, по всей вероятности, пропустит остаток текущего сезона из-за повреждения бедра.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> заявил что по всей вероятности пропустит остаток текущего сезона <nobr>из-за </nobr>повреждения бедра. Увеличить
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Маррей ранее снялся с августовского турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. Второй номер мирового рейтинга не участвовал в турнирах с Уимблдона из-за повреждения.

«Это лучшее решение для моей карьеры в долгосрочной перспективе», — сказал 30-летний британец, которого цитирует Би-би-си.
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