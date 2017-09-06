Энди Маррей заявил, что, скорее всего, пропустит остаток сезона из-за травмы

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Маррей ранее снялся с августовского турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. Второй номер мирового рейтинга не участвовал в турнирах с Уимблдона из-за повреждения.