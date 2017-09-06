Винус Уильямс в 23-й раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Винус Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. 37-летняя американка нанесла поражение Петре Квитовой из Чехии — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). В полуфинале US Open Уильямс-старшая сыграет впервые с 2010 года. Тогда она в борьбе за выход в финал уступила Ким Клийстерс из Бельгии, которая далее в решающем матче разгромила россиянку Веру Звонареву.

Винус Уильямс дебютировала на Открытом чемпионате США в 1997 году в 17-летнем возрасте. С первой же попытки американка дошла до финала, где уступила на тот момент первой ракетке мира Мартине Хингис из Швейцарии. Ранее в этом году Уильямс-старшая добиралась до финала на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне.

Впервые с 2002 года ей удалось дойти как минимум до полуфинала на трех турнирах «Большого шлема» за сезон. В полуфинале US Open-2017 Винус Уильямс сыграет со своей соотечественницей Слоан Стивенс, одолевшей Анастасию Севастову из Латвии — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).

Для Уильямс-старшей этот полуфинал станет 23-м за карьеру на турнирах «Большого шлема» и девятым — на Открытом чемпионате США.

На следующей неделе 37-летняя американка при любых раскладах впервые с января 2011 года вернется в топ-5 рейтинга WTA. Победа на турнире, при условии поражения нынешнего лидера классификации Каролины Плишковой раньше финала, сделает Винус Уильямс второй ракеткой мира.