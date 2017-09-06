Лансере и Рахимова пробились в четвертьфинал юниорского US Open в паре

Матч продолжался 56 минут. За это время Лансере и Рахимова сделали один эйс, пять раз ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их соперницы один раз подали навылет, допустили семь двойных ошибок и сделали два брейка.

Соперницы россиянок в ¼ финала Открытого первенства США станут известны позже.