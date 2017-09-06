Лансере и Рахимова пробились в четвертьфинал юниорского US Open в паре
Россиянки Софья Лансере и Камилла Рахимова обыграли британку Али Коллинс и немку Джули Нимейер со счётом 6/1, 6/4 и вышли в четвертьфинал юниорского «мэйджора» в
Нью-Йорке в парном разряде.
Матч продолжался 56 минут. За это время Лансере и Рахимова сделали один эйс, пять раз ошиблись при подаче и реализовали пять
Соперницы россиянок в ¼ финала Открытого первенства США станут известны позже.
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