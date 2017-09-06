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https://sport.mail.ru/news/tennis/30913563/
6 сентября 2017, 11:10 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова, Конта, Остапенко, Вандевеге сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»

Стал известен заявочный список участников женского теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в спортивном комплексе «Олимпийский» с 14 по 22 октября.

Стал известен заявочный список участников женского теннисного турнира <span class=error>ВТБ</span> Кубок Кремля который пройдёт в спортивном комплексе Олимпийский с 14 по 22 октября. Увеличить
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Россию на этих соревнованиях представят Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова.

В список участников также, в частности, вошли: Йоханна Конта (Великобритания), Доминика Цибулкова (Словакия), Елена Остапенко (Латвия), Кристина Младенович (Франция), Дарья Гаврилова (Австралия), Коко Вандевеге (США), Карла Суарес-Наварро (Испания).
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